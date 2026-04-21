Béisbol Mayor 2026: Proyecto de Calendario para la Serie Final

La Federación Panameña de Béisbol explora opciones para el inicio de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , Copa Cerveza Atlas, tomando en cuenta el ganador del Juego 7 de semifinales 2026, entre los equipos de Colón y Bocas del Toro.

De ganar el equipo de Bocas del Toro la Serie Final inicia el jueves 23 en el estadio Calvin Byron y se jugaría también el viernes 24 ambos desde las 7:00 p.m.

Tomando en cuenta estadio Calvin Byron opción la Serie Final se traslada a David Chiriquí, para juegos los días domingo 26 y lunes 27 de abril y se cierra con tres juegos en el Rod Carew tras el descanso del martes 28 de mayo, jugando miércoles 29 de abril, jueves 30 de abril y viernes 1 de mayo.

De avanzar Colón a la Final la Serie Final arranca en el Kenny Serracín los días jueves y viernes, 23 y 24 de abril, 25 libre, 26 y 27 se juega en Colón y se cierra igual con tres partidos en el Rod Carew, los días 28, 30 de abril y 1 de mayo.

Posible calendario de la Serie final del Béisbol Mayor 2026

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FUENTE: FEDEBEIS