BEISBOL MAYOR 2026 Beisbol mayor Panamá -  21 de abril de 2026 - 13:19

Béisbol Mayor 2026: Proyecto de Calendario para la Serie Final

La FEDEBEIS anunció el posible calendario de la serie final del Béisbol Mayor 2026, con Chiriquí esperando rival entre Colón y Bocas del Toro.

Béisbol Mayor 2026: Proyecto de Calendario para la Serie Final

Béisbol Mayor 2026: Proyecto de Calendario para la Serie Final

FOTO: FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol explora opciones para el inicio de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, Copa Cerveza Atlas, tomando en cuenta el ganador del Juego 7 de semifinales 2026, entre los equipos de Colón y Bocas del Toro.

De ganar el equipo de Bocas del Toro la Serie Final inicia el jueves 23 en el estadio Calvin Byron y se jugaría también el viernes 24 ambos desde las 7:00 p.m.

Tomando en cuenta estadio Calvin Byron opción la Serie Final se traslada a David Chiriquí, para juegos los días domingo 26 y lunes 27 de abril y se cierra con tres juegos en el Rod Carew tras el descanso del martes 28 de mayo, jugando miércoles 29 de abril, jueves 30 de abril y viernes 1 de mayo.

De avanzar Colón a la Final la Serie Final arranca en el Kenny Serracín los días jueves y viernes, 23 y 24 de abril, 25 libre, 26 y 27 se juega en Colón y se cierra igual con tres partidos en el Rod Carew, los días 28, 30 de abril y 1 de mayo.

Posible calendario de la Serie final del Béisbol Mayor 2026

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FUENTE: FEDEBEIS

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