Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Colón y Bocas del Toro para el crucial Juego 7

Las novenas de Colón y Bocas del Toro ya tienen sus alineaciones listas para el crucial Juego 7 de las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 .

Con la serie empatada a 3-3, los equipos ya están listos para disputarse el último boleto a la Gran Final de la pelota nacional en la categoría mayor, en la que ya espera Chiriquí.