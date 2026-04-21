Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Colón y Bocas del Toro para el crucial Juego 7

Las novenas de Colón y Bocas del Toro ya tienen sus alineaciones listas para el crucial Juego 7 de las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
Alineaciones para el séptimo juego del Béisbol Mayor 2026
Colón:
Omar Ortega JC
Edgar Muñoz JI
Jhadiel Santamaría 1B
Josué López 3B
Jean Carrillo C
Amni Ortega DH
Jorge Bishop 2B
Jasson Patterson CC
José González JD
Julio Denis, LANZADOR
Bocas del Toro:
Héctor Rayo CC
Jonathan Mendoza JD
Melvin Novoa C
Carlos Sánchez 1B
Yeremy Lezcano 3B
Edward Tolo 2B
Jhony Dixon DH
Edwin Walden JC
Jael Escobar JI
Didier Vargas, LANZADOR