BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  21 de abril de 2026 - 17:48

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Colón y Bocas del Toro para el crucial Juego 7

Conoce las alineaciones de Colón y Bocas del Toro para el séptimo partido de las semifinales del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Colón y Bocas del Toro para el crucial Juego 7

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Colón y Bocas del Toro para el crucial Juego 7

Las novenas de Colón y Bocas del Toro ya tienen sus alineaciones listas para el crucial Juego 7 de las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Con la serie empatada a 3-3, los equipos ya están listos para disputarse el último boleto a la Gran Final de la pelota nacional en la categoría mayor, en la que ya espera Chiriquí.

Alineaciones para el séptimo juego del Béisbol Mayor 2026

Colón:

Omar Ortega JC

Edgar Muñoz JI

Jhadiel Santamaría 1B

Josué López 3B

Jean Carrillo C

Amni Ortega DH

Jorge Bishop 2B

Jasson Patterson CC

José González JD

Julio Denis, LANZADOR

Bocas del Toro:

Héctor Rayo CC

Jonathan Mendoza JD

Melvin Novoa C

Carlos Sánchez 1B

Yeremy Lezcano 3B

Edward Tolo 2B

Jhony Dixon DH

Edwin Walden JC

Jael Escobar JI

Didier Vargas, LANZADOR

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