Colón vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J7 semifinal Béisbol Mayor 2026 Foto: FEDEBEIS

La novena de Bocas del Toro recibirá a Colón en el séptimo y decisivo partido de la Serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Los colonenses que habían perdido sus primeros dos partidos en el Estadio Roberto Mariano Bula, lograron imponerse 1-0 en el quinto encuentro y 2-1 en el sexto para igualar la serie 3-3.

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