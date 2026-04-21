BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  21 de abril de 2026 - 09:42

Colón vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J7 semifinal Béisbol Mayor 2026

Repasa todos los detalles del duelo entre Colón y Bocas del Toro en el juego 7 de la serie semifinal del Béisbol Mayor 2026.

Colón vs Bocas del Toro: Fecha

Colón vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver J7 semifinal Béisbol Mayor 2026

Foto: FEDEBEIS

La novena de Bocas del Toro recibirá a Colón en el séptimo y decisivo partido de la Serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

El ganador de este compromiso, se medirá a Chiriquí en la gran final.

COLÓN VS BOCAS DEL TORO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL BÉISBOL MAYOR 2026

  • Fecha: Martes, 21 de abril de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Calvin Byron
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
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