BÉISBOL Béisbol -  21 de abril de 2026 - 21:50

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá blanqueó a Argentina

Con blanqueada, la selección de béisbol de Panamá consiguió su segundo triunfo en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá blanqueó a Argentina
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2046735443346051093&partner=&hide_thread=false

La novena canalera anotó dos rayitas en el primer episodio, dos en el quinto, una en el sexto y dos más en el séptimo y ultimo episodio del partido.

El triunfo se lo apuntó Yeremy De León, con trabajo de 4.0 episodios y a la ofensiva se destacaron Danel Long con 2 imparables y de igual manera con 2 hits Omar Osorio, entre ellos con 4 de los 7 incogibles de la selección nacional.

Con este resultado, la novena panameña se pone con marca de 2-0 y mañana se estarán enfrentando a Colombia, que también llega con marca perfecta en 2 compromisos, cara a cara que estará en vivo por RPC desde las 2:00 P.M.

En esta nota:
Seguir leyendo

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Tabla de posiciones tras jornada 1 del béisbol

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá remontó a Perú en inicio del béisbol

Juegos Suramericanos de la Juvenud 2026: Alexis Govea abrirá por Panamá vs Perú

Recomendadas

Últimas noticias