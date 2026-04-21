Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá blanqueó a Argentina

La selección de béisbol de Panamá superó por pizarra de 7-0 a Argentina en su segundo compromiso en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.
El triunfo se lo apuntó Yeremy De León, con trabajo de 4.0 episodios y a la ofensiva se destacaron Danel Long con 2 imparables y de igual manera con 2 hits Omar Osorio, entre ellos con 4 de los 7 incogibles de la selección nacional.
Con este resultado, la novena panameña se pone con marca de 2-0 y mañana se estarán enfrentando a Colombia, que también llega con marca perfecta en 2 compromisos, cara a cara que estará en vivo por RPC desde las 2:00 P.M.