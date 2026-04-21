Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro gana el Juego 7 ante Colón y se enfrentará a Chiriquí en la Final

La novena de Bocas del Toro venció por pizarra de 4-0 a Colón en el crucial Juego 7 de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Calvin Byron y consiguen el boleto a la final.

Los "tortugueros" fueron liderados por el abridor zurdo Didier Vargas, quien brilló en la lomita con trabajo de 7.0 entradas sin permitir carreras y tan solo permitiendo 3 imparables, con 7 ponches.

El trabajo en la lomita del diamante fue cerrado por el derecho Alberto Guerrero.

Bocas del Toro anotó en el cuarto episodio y en el quinto, primero con solo una rayita y luego con 3 en el productivo quinto inning, en donde Carlos Sánchez volvió a pegar a la hora buena, remolcando a Jael Escobar y Héctor Rayo, con una pieza de bateo hacia el jardín derecho.

Con el boleto a la Final del Béisbol Mayor 2026

Con este triunfo, Bocas del Toro gana su boleto a la serie final del torneo de pelota nacional, en donde se medirán a Chiriquí, una novena que dejó en el camino a los "Vaqueros" de Panamá Oeste en las semifinales.

Un gran cara a cara que se estará viviendo en las finales, con impecables lanzadores por ambas novenas y ofensivas que hacen levantar a los fanáticos de sus puestos.

El jueves arrancará la serie desde el Calvin Byron y la podrás sintonizar en vivo por RPC.