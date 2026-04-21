Kadir Barría y el Botafogo superaron al Chapecoense en la Copa de Brasil

Kadir Barría y el Botafogo superaron al Chapecoense en Copa de Brasil Foto: Botafogo

El joven delantero panameño Kadir Barría fue titular con Botafogo , en la victoria 1-0 sobre la Associação Chapecoense de Futebol con gol de Alex Telles, en la quinta ronda de la Copa de Brasil.

Barría recibió la oportunidad por parte del entrenador Franclim Carvalho y en los minutos que tuvo en el terreno de juego, aprovechó para presionar y ocasionar peligro en el área rival.

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El "Fogão" volverá a jugar el próximo sábado 25 de abril ante el Inter de Porto Alegre en el Estádio Nilton Santos (4:30 pm), en un choque correspondiente al Brasileirão Serie A.

Números de kadir Barría vs Chapecoense

El atacante de 18 años jugó 72' minutos, tuvo 2 tiros totales, 1 tiro a puerta, 1 disparo al poste, 0/1 en centros, 7/10 en pases precisos (70%), 2 pases claves, 1 falta recibida, 0/5 en duelos aéreos y 2/6 en duelos terrestres.