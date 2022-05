Béisbol Mayor 2022: Hipólito Ortiz satisfecho de pitcheo ante Bocas

"Un buen debut, con un buen equipo que es Bocas del Toro y un gran trabajo del equipo con Carlos Rodríguez y todos los muchachos, no hay queja fue un buen partido" , dijo Hipólito Ortiz después de la fecha 1 del Béisbol Mayor 2022.

El lanzador Carlos Rodríguez fue el encargado de abrir el partido en el estadio Olmedo Solé en Los Santos, y se fue con su primera victoria.

"No quería exprimirlo, pero el mismo me dijo yo quiero seguir, yo con mucho gusto papá, el tiene experiencia es un jugador de la Sub 23 de Panamá y el conoce a su equipo", aseguró el técnico de Colón.

El mánager Hipólito Ortiz asegura que este año el equipo se mantiene balanceado y planean seguir buscando los resultados.

"El año pasado nos falló el bateo, pero este año el bateo esta oportuno, este año los juegos serán así reñidos. Venimos a competir aquí todo el equipo que tengo en el line up son peloteros probados, aquí venimos a jugar la pelota, partido a partido. Aquí estamos balanceados y esperemos con el pitcheo y la ofensiva sigamos así".

Colón se enfrentará este sábado a Los Santos que también viene de ganar en su debut en el Béisbol Mayor 2022, este partido será a las 7:00 pm en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández y Juan Lanza estará en la lomita por el equipo de la costa atlántica.