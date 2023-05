Béisbol Mayor 2023: Fanáticos colonenses recibieron a sus campeones a lo grande 

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1653839751613411334 ¡Se preparan! @AurelioOrtiz31 con el informe desde Quebrada Ancha en Colón.



Los colonenses se preparan para recibir a los campeones. #ClaseDeCutarrazo pic.twitter.com/o1k1mjgMqI — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 3, 2023

Transcurrían las 2:30 pm cuando la caravana se puso en marcha en un camión cisterna con todos los campeones celebrando con su afición que los apoyó durante todo el torneo.

Calle primera y Gatuncillo fueron otros lugares donde las personas salieron de sus casas para darle gracias a los muchachos por el título.

Palabras de los protagonistas en la caravana

"Este campeonato fue bien sufrido, aunque muchos dicen que fue fácil, no lo fue. Tenemos la única Medalla de Oro Olímpica sin una pista de atletismo, tenemos muchos deportistas y esperemos que el gobierno haga el estadio", Hipólito Ortiz.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1653848024085417984 ¡La caravana!



El mánager Hipólito Ortiz habla desde la caravana de Colón, equipo campeón del Béisbol Mayor 2023. #BeisRPC #ClaseDeCutarrazo pic.twitter.com/xGzoZuPDFa — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 3, 2023

"Gracias a Dios se cumplió el objetivo, que la gente de Colón gozara este título. Imagínate, es hora laboral y muchas personas nos recibieron, por eso esto es para ellos y que lo disfruten", José Camarena.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1653849199526436865 ¡El "Depredador"!



El receptor José Camarena desde la caravana muestra su felicidad por su segundo título con la novena de Colón. #ClaseDeCutarrazo pic.twitter.com/Er0Huz2pb8 — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 3, 2023

"Primero que nada hay que darle gracias a Dios, hay altas y bajas, pero la clave para levantarnos de la primera derrota de la serie fue Dios, oramos, levantamos la cabeza y quedamos campeones", Isaías Velásquez.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1653851680016834563 ¡La clave para remontar la serie fue Dios!



Isaías Velásquez destaca la clave para salir adelante en la serie final tras caer en el primer partido. #ClaseDeCutarrazo pic.twitter.com/hnaYAji4vm — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 3, 2023

"Actualmente no tengo trabajo, no me dedico a nada y espero que con lo realizado esta temporada se me abran las puertas para un empleo porque lo necesito para ayudar a mi familia", Alexander Ayala.