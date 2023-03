Béisbol Mayor 2023: Sistema de Clasificación tras empates

La Serie de 8 se jugaría de la siguiente manera, el primer clasificado va con el octavo clasificado, el 2 vs el 7, el 3 vs 6 y el 4 vs 5. Los ganadores de las series de 8 avanzan a semifinales.

Sistema de Clasificación tras empates

La Federación Panameña de Béisbol en uso de sus facultades informó que para definir los empates para la clasificación, se realizarán partidos extras. Para definir las posiciones, una vez determinada la clasificación, se hará mediante la regla de dominio.

“Estaremos haciendo juego o juegos de desempates para definir la clasificación de los equipos a la serie de ocho, no utilizaremos la ley del dominio para definir cupos a la siguiente ronda, es importante tomar en cuenta este punto que es una de las principales modificaciones que tendrá el torneo mayor”, dijo Esteban Carrasco, Gerente Administrativo de Fedebeis.

El campeonato en números