Beisbol mayor Panamá -  10 de abril de 2026 - 17:27

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Darién y Panamá Oeste para crucial partido

Conoce las alineaciones de las novenas de Darién y Panamá Oeste para duelo del Campeonato de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Darién y Panamá Oeste para crucial partido

Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Darién y Panamá Oeste para crucial partido

FOTO / FEDEBEIS

Las novenas de Darién y Panamá Oeste se miden esta noche en crucial partido de la Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con la mira puesta en el boleto a las semifinales.

Con marca de 2-2 llegan ambos equipos, que esta noche tendrán a dos destacados lanzadores del torneo para abrir el partido, Luis Ramos y Jeison Calvo.

Alineaciones en duelo de Ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026

Darién:

Edward Romero CC

Jonathan Polo 2B

Jean Carrillo C

Eduardo Vaughan BD

Carlos Mosquera JD

Ricardo Tivey JC

Isaías Velázquez 1B

Luis De León 3B

Marcos Mendoza JI

Luis Ramos Lanzador

Panamá Oeste:

Jean Rodríguez JI

Yeremy Sánchez JC

Johan Camargo 3B

Benjamín Bailey 1B

Arod McKenzie BD

Gerald Chin 2B

Mario Sanjur C

Mauricio Pierre JD

Carlos Bethancourt CC

Jeison Calvo Lanzador

El Estadio Mariano Rivera será el escenario para este cara a cara, con el boleto a las semifinales en juego.

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