Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Darién y Panamá Oeste para crucial partido FOTO / FEDEBEIS

Las novenas de Darién y Panamá Oeste se miden esta noche en crucial partido de la Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con la mira puesta en el boleto a las semifinales.

Con marca de 2-2 llegan ambos equipos, que esta noche tendrán a dos destacados lanzadores del torneo para abrir el partido, Luis Ramos y Jeison Calvo.

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