Béisbol Mayor 2026: Alineaciones de Darién y Panamá Oeste para crucial partido

Las novenas de Darién y Panamá Oeste se miden esta noche en crucial partido de la Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con la mira puesta en el boleto a las semifinales.
Alineaciones en duelo de Ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026
Darién:
Edward Romero CC
Jonathan Polo 2B
Jean Carrillo C
Eduardo Vaughan BD
Carlos Mosquera JD
Ricardo Tivey JC
Isaías Velázquez 1B
Luis De León 3B
Marcos Mendoza JI
Luis Ramos Lanzador
Panamá Oeste:
Jean Rodríguez JI
Yeremy Sánchez JC
Johan Camargo 3B
Benjamín Bailey 1B
Arod McKenzie BD
Gerald Chin 2B
Mario Sanjur C
Mauricio Pierre JD
Carlos Bethancourt CC
Jeison Calvo Lanzador
El Estadio Mariano Rivera será el escenario para este cara a cara, con el boleto a las semifinales en juego.