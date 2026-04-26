Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy domingo 26 de abril

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este domingo 26 de abril con una nueva jornada de la serie final del torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
Los bocatoreños, actuales campeones de la pelota nacional en la categoría, ganaron sus dos partidos en el Estadio Calvin Byron, el primero por pizarra de 7-3 y el segundo 3-2.
Partido para hoy domingo, 26 de abril - Béisbol Mayor 2026
- Bocas del Toro vs Chiriquí - Estadio Kenny Serracín (7:00 pm) En vivo por la señal de RPC Televisión