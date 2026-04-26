Béisbol Mayor 2026 Beisbol mayor Panamá -  26 de abril de 2026 - 08:39

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy domingo 26 de abril

Repasa el partido programado para este domingo 26 de abril en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy domingo 26 de abril

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy domingo 26 de abril

FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este domingo 26 de abril con una nueva jornada de la serie final del torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Con Bocas del Toro liderando la serie 2-0, los chiricanos están obligados a ganar sus dos partidos en casa para igualar la llave que definirá al campeón.

Los bocatoreños, actuales campeones de la pelota nacional en la categoría, ganaron sus dos partidos en el Estadio Calvin Byron, el primero por pizarra de 7-3 y el segundo 3-2.

Partido para hoy domingo, 26 de abril - Béisbol Mayor 2026

  • Bocas del Toro vs Chiriquí - Estadio Kenny Serracín (7:00 pm) En vivo por la señal de RPC Televisión

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro consigue segunda victoria consecutiva en la serie final

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy viernes 24 de abril

Béisbol Mayor 2026: Posición en la serie final entre Bocas del Toro y Chiriquí tras J1

Recomendadas

Últimas noticias