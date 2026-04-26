Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy domingo 26 de abril FOTO: FEDEBEIS

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este domingo 26 de abril con una nueva jornada de la serie final del torneo dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

Con Bocas del Toro liderando la serie 2-0, los chiricanos están obligados a ganar sus dos partidos en casa para igualar la llave que definirá al campeón.

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