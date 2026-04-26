YANKEES 26 de abril de 2026 - 14:44

MLB: José Caballero se estafó otra base en Houston

El pelotero panameño José Caballero se robó su base número 11 de la temporada 2026 en la MLB.

MLB: José Caballero se estafó otra base en Houston

MLB: José Caballero se estafó otra base en Houston

FOTO: MLB

Por segundo partido consecutivo en la MLB, el pelotero panameño José Caballero se estafó una almohadilla en la serie contra los Astros de Houston en el Daikin Park.

José Caballero demostrando su velocidad - MLB

El campeón bases robadas de la Liga Americana en el 2024-2025, recibió un pelotazo por parte del lanzador Spencer Arrighetti en la alta del tercer episodio y luego de llegar a la inicial partió a la segunda para llegar a 11 bases robadas en la temporada 2026.

El santeño de 29 años ahora comparte el liderato de la Americana con José Ramírez y está a una de Nasim Núñez (12) de los Nacionales de Washington, quien lidera ambas ligas.

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