MLB: José Caballero se estafó otra base en Houston

Por segundo partido consecutivo en la MLB , el pelotero panameño José Caballero se estafó una almohadilla en la serie contra los Astros de Houston en el Daikin Park.

La noche del 25 de abril, "Chema" se robó la segunda base para llegar a 10, en el mismo choque donde conectó cuadrangular por segundo día consecutivo y su tercero de la campaña vistiendo la camiseta de los Yankees de Nueva York .

José Caballero demostrando su velocidad - MLB

El campeón bases robadas de la Liga Americana en el 2024-2025, recibió un pelotazo por parte del lanzador Spencer Arrighetti en la alta del tercer episodio y luego de llegar a la inicial partió a la segunda para llegar a 11 bases robadas en la temporada 2026.

El santeño de 29 años ahora comparte el liderato de la Americana con José Ramírez y está a una de Nasim Núñez (12) de los Nacionales de Washington, quien lidera ambas ligas.