Béisbol Mayor 2026: Chiriquí deja en el terreno a Bocas del Toro con un "clutch" Erasmo Caballero

La novena de Chiriquí le ganó por pizarra de 4-3 el Juego 3 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 a Bocas del Toro, en un compromiso que inicialmente se retrasó por lluvia en el Estadio Kenny Serracín.

Después de un gran duelo de pitcheo entre Kevin Miranda y Enrique Saldaña, en el quinto episodio llegó la primera carrera del partido, con un batazo de Edward Tolo para que entrara Carlos Sánchez desde la tercera base.

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En la baja del propio quinto inning, Jhony Santos con elevado de sacrificio al jardín central empató las acciones y Carlos Xavier Quiroz recibió base por bolas con las bases llenas en la misma entrada para ponerse en ventaja la tropa chiricana.

La reacción fue inmediata de los "Tortugueros" con el nicaragüense Melvin Novoa, que conectó imparable para que Héctor Rayo llegara al home play en el sexto episodio.

En la misma sexta entrada, Bocas del Toro tomó ventaja nuevamente, con Joshwan Wright pegando hit remolcador al jardín central y Melvin Mendoza anotó, pero pusieron fuera a Novoa.

El derecho Alain Pérez entró el labor de relevo y mantuvo controlada la ofensiva chiricana hasta el octavo episodio, para luego darle entrada al cerrador Alberto Guerrero.

Un "clutch" Erasmo Caballero en el Juego 3 de las finales del Béisbol Mayor 2026

En el noveno episodio Jorge Rodríguez golpeó con sencillo al cerrador Alberto Guerrera y luego Jhony Santos pegó doble, en un ataque agresivo chiricano en el noveno episodio.

Jeffer Patiño después fue colocado en primera base intencionalmente y apareció Erasmo Caballero para acabar el partido con las bases llenas, conectando un imparable al jardín izquierdo para traer el home play a Rodríguez y a Santos respectivamente.

Los chiricanos consiguen así su primer triunfo de la serie y ahora están abajo por 2-1 en las finales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.