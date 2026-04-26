Béisbol Mayor 2026: Alineación de Bocas del Toro y Chiriquí para el Juego 3 de las Finales

Bocas del Toro y Chiriquí se enfrentarán este domingo en el juego 3 de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David.

Los visitantes del día de hoy llegan a este compromiso con ventaja de 2-0 en la serie, luego de hacerse con los dos primeros partidos, en busca de los máximos honores de la pelota nacional.