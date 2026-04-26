Béisbol Mayor 2026: Alineación de Bocas del Toro y Chiriquí para el Juego 3 de las Finales

Bocas del Toro y Chiriquí se enfrentarán este domingo en el juego 3 de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David.
Alineaciones del Juego 3 de las finales del Béisbol Mayor 2026
Bocas del Toro:
Héctor Rayo CC
Jonathan Mendoza JD
Melvin Novoa C
Carlos Sánchez CC
Joshwan Wright BD
Yeremi Lezcano 3B
Edward Tolo 2B
Carlos Cortés J1
Jael Escobar JC
Lanzador: Enrique Saldaña
Chiriquí:
Jhony Santos JC
Jeffer Patiño 3B
Erasmo Caballero C
Carlos Xavier Quiroz 1B
Jonathan Saavedra BD
Iraj Serrano JD
Amador Rojas JI
Luis Jordan 2B
Jorge Rodríguez CC
Lanzador: Kevin Miranda