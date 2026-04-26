BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  26 de abril de 2026 - 18:41

Béisbol Mayor 2026: Alineación de Bocas del Toro y Chiriquí para el Juego 3 de las Finales

Conoce a continuación las alineaciones para el partido número 3 de las finales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Alineación de Bocas del Toro y Chiriquí para el Juego 3 de las Finales

Béisbol Mayor 2026: Alineación de Bocas del Toro y Chiriquí para el Juego 3 de las Finales

Bocas del Toro y Chiriquí se enfrentarán este domingo en el juego 3 de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David.

Los visitantes del día de hoy llegan a este compromiso con ventaja de 2-0 en la serie, luego de hacerse con los dos primeros partidos, en busca de los máximos honores de la pelota nacional.

Alineaciones del Juego 3 de las finales del Béisbol Mayor 2026

Bocas del Toro:

Héctor Rayo CC

Jonathan Mendoza JD

Melvin Novoa C

Carlos Sánchez CC

Joshwan Wright BD

Yeremi Lezcano 3B

Edward Tolo 2B

Carlos Cortés J1

Jael Escobar JC

Lanzador: Enrique Saldaña

Chiriquí:

Jhony Santos JC

Jeffer Patiño 3B

Erasmo Caballero C

Carlos Xavier Quiroz 1B

Jonathan Saavedra BD

Iraj Serrano JD

Amador Rojas JI

Luis Jordan 2B

Jorge Rodríguez CC

Lanzador: Kevin Miranda

En esta nota:
Seguir leyendo

Bocas del Toro vs Chiriquí: Fecha, hora y dónde ver J3 serie final del Béisbol Mayor 2026

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro consigue segunda victoria consecutiva en la serie final

Béisbol Mayor 2026: Partido para hoy viernes 24 de abril

Recomendadas

Últimas noticias