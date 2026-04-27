Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de la jornada 15.
LPF Liga Panameña de Fútbol LPF - 27 de abril de 2026 - 07:18
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 15 del Clausura 2026
Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la LPF
- Heuyin Guardia (Alianza FC) 7
- Ronaldo Dinolis (San Francisco) 6
- José Murillo (CD Plaza Amador) 6
- Jafet Obando (CAI) 5
- Davis Contreras (CAI) 5
- Saed Díaz (Tauro FC) 5
- Gabriel Torres (Veraguas United) 5
- Alessandro Canales (Árabe Unido) 5
- Mathews Rasheen (Alianza FC) 4
- Miguel Camargo (Veraguas United) 4
- Nedwar Zúñiga (Veraguas United) 4
- Óscar Becerra (UMECIT) 4
- Andrick Edwards (UMECIT) 4
- Jonathan Ceceña (Tauro FC) 3
- Ángel Díaz (Tauro FC) 3
- Aldair McKenzie (CD Universitario) 3
- Daivis Murillo (CD Plaza Amador) 3
- Freddy Góndola (CD Plaza Amador) 3
- Alberto Quintero (CD Plaza Amador) 3
- Carlos Rivera (Veraguas United) 3
- Estevis López (Veraguas United) 3
- Juan Sagel (Veraguas United) 3
- Reyniel Perdomo (Alianza) 3
- Ramses De León (Sporting SM) 3
- Rodrigo Tello (Sporting SM) 3
- Andrés Palmezano (UMECIT) 3
- Hiberto Peralta (UMECIT) 3
- Mario Carmona (Unión Coclé) 3
- Rolando Herrera (Unión Coclé) 3
- Rogelio Rodríguez (Unión Coclé) 3
- Simao Garcés (San Francisco) 3
- Darwin Pinzón (San Francisco) 2
- Jean Rivera (San Francisco) 2
- Rony Villarreal (Herrera) 2
- Alejandro Peñalba (Herrera) 2
- David Castillo (Herrera) 2
- Guido Rouse (Herrera) 2
- Joseph Cox (Árabe Unido) 2
- Gustavo Chará (Árabe Unido) 2
- Eric Davis (CD Plaza Amador) 2
- Omar Browne (CD Plaza Amador) 2
- Yeison Vázquez (CAI) 2
- Kenny Bonilla (CAI) 2
- Moisés Richards (Sporting SM) 2
- Adrián Bethancourt (Sporting SM) 2
- Ángel Valencia (Sporting SM) 2
- Joel Barría (Sporting SM) 2
- Jesús Araya (UMECIT) 2
- Carlos Rodríguez (Alianza FC) 2
- John Jairo Alvarado (Alianza FC) 2
- Víctor Medina (Tauro FC) 2
- Adrián Olivardía (Tauro FC) 2
- Valentín Pimentel (CD Universitario) 2
- Alejandro Yearwood (Universitario) 2
- Víctor Ávila (Universitario): 2
- Ovidio López (CD Plaza Amador) 1
- Héctor Ríos (CD Plaza Amador) 1
- Rudy Yearwood (CD Plaza Amador) 1
- Jimar Sánchez (CD Plaza Amador) 1
- Omar Córdoba (CD Plaza Amador) 1
- Yoameth Murillo (CD Plaza Amador) 1
- Cristian Quintero (Tauro FC) 1
- Luis Asprilla (Tauro FC) 1
- Kaleb Mosquera (Tauro FC) 1
- Jan Carlos Vargas (Tauro FC) 1
- Rolando Rodríguez (CD Universitario) 1
- Justin Simons (CD Universitario) 1
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
- Joel Clarke (CD Universitario) 1
- Bryan Wittle (Universitario) 1
- Edward Bolaños (Universitario) 1
- Uziel Maltez (Universitario) 1
- Iván Anderson (Universitario) 1
- Yeisón Ramírez (CAI) 1
- Omar Berrocal (CAI) 1
- Brandon Waterman (CAI) 1
- Bayron Walters (San Francisco) 1
- Kevin Calderón (San Francisco) 1
- Adrián Popoff (San Francisco) 1
- Guillermo Benítez (San Francisco) 1
- David Hunt (Unión Coclé) 1
- Derick Edmund (Unión Coclé) 1
- Jameel Lynch (Unión Coclé) 1
- Alexis Castillo (Sporting SM) 1
- Jeslan Caicedo (Sporting SM) 1
- Gustavo Herrera (Sporting SM) 1
- Ricardo Mitre (Alianza FC) 1
- Yeison Ortega (Alianza FC) 1
- Anthony Edwards (Alianza FC) 1
- Manuel Rodríguez (Alianza FC) 1
- Geovany Herbert (Árabe Unido) 1
- Rubén Collymore (Árabe Unido) 1
- Alexis Palacio (Árabe Unido) 1
- Fernando McLean (Árabe Unido) 1
- Dionisio Bernal (Árabe Unido) 1
- Dwan Oliveira (Árabe Unido) 1
- Rolando Burgess (Árabe Unido) 1
- José Rivera (Herrera) 1
- Jhonny López (Herrera) 1
- Samuel Batchelor (Herrera) 1
- Jorge Aristizabal (Herrera): 1
- Jeremy Emmons (Veraguas United) 1
- Amable Pinzón (Veraguas United) 1
- Rolando Ford (UMECIT) 1
- Erick García (UMECIT) 1
- Cristian Mora (UMECIT) 1
- Alberto Saldaña (UMECIT) 1
- Erick Rodríguez (UMECIT) 1
- Alberto García (UMECIT) 1
Autogoles
- Jonathan Barrera (CD Universitario) 1
- Emmanuel Gómez (UMECIT) 1
- Iván Anderson (Universitario) 1
