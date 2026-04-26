LPF: CAI gana duelo de goles ante CD Universitario

El CAI y el CD Universitario protagonizaron un emocionante duelo en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) desde el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera, que terminó 3-2 a favor de los locales.

Ambos oncenos lo buscaron desde los primeros minutos, teniendo oportunidades, pero sin lograr adelantarse en el marcador, en un partido en donde buscan su clasificación de cara a la última fecha.

Sobre el minuto 17' , Misael Acosta que había ingresado por el lesionado Juan Tobón generó peligro de inmediato, con un golpe de cabeza luego de un saque de banda en ofensiva, pero su remate fue desviado por Alex Rodríguez, que no pudo meter sus manos, pero si su cabeza para evitar la cauda de su arco.

La reacción de los locales llegó al 23', con Brandon Waterman, que presionó al lateral José Matos y ganó, pero su remate pasó a un lado de la portería.

El invitado especial del compromiso llegó sobre el minuto 40', cuando el propio Brandon Waterman empujó la pelota en el área para abrir el marcador, luego de la asistencia de Jafet Obando que llegó a línea de fondo con su velocidad para tocar la pelota con sutileza para el momentáneo 1-0.

Segundo tiempo de goles en partido de LPF

Con muy poco tiempo en cancha, el atacante Victor "Lipo" Ávila puso el 1-1 con un potente disparo de pierna derecha desde adentro del área, asistido por otro recién ingresado, Aldair McKenzie.

"Lipo", ex CAI apareció nuevamente sobre el 83', aprovechando un rebote en el área para colocar la pelota por encima del arco de Alex Rodríguez, que había salido y quedado fuera de su zona.

El equipo "Vikingo" reaccionó rápidamente para poner tablas nuevamente en el marcador, con un gol en contra del lateral derecho Iván Anderson.

Sobre el final, Keny Bonilla, un goleador apareció en el área para poner el 3-2 y sumar 3 importantes puntos, que los mantiene en la lucha por la clasificación en lo alto de la Conferencia Oeste.