LPF: Tabla de posiciones tras jornada 15 del Clausura 2026

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CD Plaza Amador / 15 / 28
- Alianza FC / 15 / 24
- UMECIT FC / 15 / 22
- Tauro FC / 15 / 21
- Árabe Unido / 15 / 21
- Sporting SM / 15 / 18
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Veraguas United / 15 / 22
- CAI / 15 / 20
- Unión Coclé / 15 / 20
- San Francisco / 15 / 17
- CD Universitario / 15 / 14
- Herrera FC / 15 / 8