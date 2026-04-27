LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  27 de abril de 2026 - 07:13

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 15 del Clausura 2026

Conoce a continuación las posiciones de los equipos tras culminar la J15 del Torneo Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 15 del Clausura 2026

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 15 del Clausura 2026

FOTO / LPF

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias.

RESULTADOS DE LA J15 - CLAUSURA 2026 LPF

  • Plaza Amador 2-2 UMECIT
  • Sporting SM 2-0 Tauro FC
  • Alianza FC 2-2 Árabe Unido
  • Veraguas United 1-1 Unión Coclé
  • CAI 3-2 CD Universitario
  • Herrera FC 1-2 San Francisco FC

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J15 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CD Plaza Amador / 15 / 28
  2. Alianza FC / 15 / 24
  3. UMECIT FC / 15 / 22
  4. Tauro FC / 15 / 21
  5. Árabe Unido / 15 / 21
  6. Sporting SM / 15 / 18

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Veraguas United / 15 / 22
  2. CAI / 15 / 20
  3. Unión Coclé / 15 / 20
  4. San Francisco / 15 / 17
  5. CD Universitario / 15 / 14
  6. Herrera FC / 15 / 8

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