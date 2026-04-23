Panameño Ángel Bethancourt disputará título Latino OMB ante medallista olímpico colombiano

El invicto púgil panameño Ángel Bethancourt enfrentará un gran reto en su carrera el próximo 22 de mayo en velada desde la ciudad de Panamá, cuando enfrente al colombiano y tambien invicto Yuberjen Martínez en la categoría de peso mosca.

Bethancourt (8-0-1, 5 KOs), y Martínez (6-0, 6 KOs) se verán las caras en el pleito estelar de en una velada repleta de invictos en el Centro de entrenamiento Atheyna Bylon, promocionada por All Star Boxing.

El panameño de 24 años de edad venía de una racha de 8 triunfos, hasta que empató en su última salida al escenario ante el hondureño Gerardo Sánchez, mientras que rival de turno, Martínez, llegará a este evento tras derrotar a Juan Aguero en octubre del 2025, con un KO en el segundo asalto.

Originario de Turbo, Colombia, el apodado como "El Tremendo" tuvo una destacada carrea como amateur, una que selló con ganando medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ahora busca hacer su nombre en el boxeo profesional.

"Vamos a una guerra con él", mencionó Bethancourt en la conferencia de prensa en la Camara de Comercio en la ciudad de Bogotá, como promoción de su pleito.

Un gran cara a cara entre Ángel Bethancourt y Yuberjen Martínez

Dos talentosos atletas chocarán, en el que se anticipa como un pleito de alto nivel en busca de dar un gran paso hacía una futura oportunidad titular en las 112 libras.

La velada en tierras panameñas, que también tendrás a destacados púgiles como Brayan "La Roca" de Gracia será trasmitida a través de la señal de ESPN y Disney+.