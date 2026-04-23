Michael Amir Murillo y el Besiktas avanzan en la Copa de Turquía

El Besiktas JK con Michael Amir Murillo en cancha, goleó 3-0 al Alanyaspor en los cuartos de final y se instaló en las semifinales de la Copa de Turquía.

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El futbolista maliense El Bilal Touré abrió el marcador al minuto 18' y Oh Hyeon-gyu (83') junto a Orkun Kökçü (85') completaron la goleada en el Tüpras Stadyumu en Estambul, Turquía.

La próxima cita del canalero será el lunes 27 de abril (12:00 pm) ante el Fatih Karagümrük SK, en la jornada 31 de la Superliga de Turquía.

Números del Michael Amir Murillo vs Alanyaspor en la Copa de Turquía

El lateral panameño de 30 años jugó los 90' minutos, tuvo 2 intercepciones, 5 despejes, 5 recuperaciones, 2/6 en duelos terrestres, 1 falta recibida, 1 pase clave, 1/3 en centros y 30/34 (88%) en pases precisos.