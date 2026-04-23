"El Magnífico" José Núñez supera la báscula para su combate en Chile

El invicto panameño José Núñez superó la báscula y está listo para su combate en el KO a las Drogas en la Convención de la AMB en la ciudad de Santiago de Chile ante Erislandy Álvarez.

Núñez, invicto en 19 peleas como profesional marcó un peso de 139.1 libras, mientras que el cubano y también invicto Erislandy Álvarez pesó 139.7 libras para hacer completamente oficial su pleito por el título Continental Américas de la categoría de peso superligero de mañana viernes 24 de abril.

"El Magnífico" destaca estar listo para enfrentar este reto en las 140 libras, en un cara a cara de invictos, que posicionará de gran manera al ganador en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo.

José Núñez y Erislandy Álvarez comparten velada con más talentos del boxeo

La jornada inaugural de un gran fin de semana de boxeo será el viernes 24 de abril y también tendrá como plato fuerte el choque entre la leyenda amateur cubana Lázaro Álvarez y el brasileño Jackson Furtado. Álvarez, triple medallista olímpico, busca consolidar su transición al profesionalismo disputando el título AMB Continental Latin America de peso ligero. Frente a él, Furtado llega con la misión de dar la sorpresa y demostrar que el poder sudamericano puede frenar la técnica depurada de la escuela de la isla.

La velada será trasmitida a través de la señal de COS con Ring Side desde las 7:00 P.M. este viernes 24 de abril, con acción del panameño José Núñez.