Béisbol Mayor 2026: Chiriquí blanquea a Veraguas para tener "vida" en la Serie de 8

La novena de Chiriquí logró una blanqueada de 5-0 sobre Veraguas en el Estadio Omar Torrijos para lograr su primera victoria en la Serie de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 para dejar la llave 2-1.

La quinta entrada fue pilar para el triunfo donde se anotaron cuatro carreras. Primero se armó la jugada de "squeeze play" ejecutada por Jorge Rodríguez, fue aprovechada por Ariel Serrano que desde tercera anotó la primera anotación. Le siguió Jhonny Santos que pegó sencillo al central para impulsar a Amador Rojas. La dos siguientes carreras fueron producidas gracias a un sencillo productor de Erasmo Caballero.

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En la sexta entrada Jonathan Saavedra aprovechó un lanzamiento descontrolado.

A la ofensiva por los visitantes destacaron Jeffer Patiño que se fue de 4-3, Erasmo Caballero de 4-1 con 2 remolcadas.

El lanzador ganador fue Kevin Miranda que tiró 7 entradas, de 1 hit, con 6 bases por bolas y 6 ponches.

"Vaqueros" blanquean a Darién

Con un HR con las bases llenas de Benjamin Bailey, Panamá Oeste venció 7-0 a Darién en Metetí para tomar ventaja 2-1 en la serie.

El abridor Carlos Dias lanzó 6 entradas de 2 imparables con 3 bases por bolas y 9 ponches para dominar a los darienitas.

A la ofensiva destacaron Bailey que se fue de 4-2 con 4 remolcadas, Gerald Chin de 4-2 con 1 impulsada y 1 anotada, Johan Camargo de 3-1 con 1 remolcada y 1 anotada.