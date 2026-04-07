Béisbol Mayor 2026: Chiriquí blanquea a Veraguas para tener "vida" en la Serie de 8

La novena de Chiriquí logró una blanqueada de 5-0 sobre Veraguas en el Estadio Omar Torrijos para lograr su primera victoria en la Serie de 8 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 para dejar la llave 2-1.
En la sexta entrada Jonathan Saavedra aprovechó un lanzamiento descontrolado.
A la ofensiva por los visitantes destacaron Jeffer Patiño que se fue de 4-3, Erasmo Caballero de 4-1 con 2 remolcadas.
El lanzador ganador fue Kevin Miranda que tiró 7 entradas, de 1 hit, con 6 bases por bolas y 6 ponches.
"Vaqueros" blanquean a Darién
Con un HR con las bases llenas de Benjamin Bailey, Panamá Oeste venció 7-0 a Darién en Metetí para tomar ventaja 2-1 en la serie.
El abridor Carlos Dias lanzó 6 entradas de 2 imparables con 3 bases por bolas y 9 ponches para dominar a los darienitas.
A la ofensiva destacaron Bailey que se fue de 4-2 con 4 remolcadas, Gerald Chin de 4-2 con 1 impulsada y 1 anotada, Johan Camargo de 3-1 con 1 remolcada y 1 anotada.