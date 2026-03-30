Béisbol Mayor 2026: Colón gana a Este con dominio monticular de Manuel Campos

Con una estelar salida de Manuel Campos, Colón derrotó 10-2 a Panamá Este en un partido que se decidió en la novena entrada con 6 carreras por parte de los "Beep Beep" tras la jornada 15 del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 .

Los de Hipólito Ortiz arrancaron ganando en la misma primera entrada gracias a un imparable productor de Jesús López que trajo dos carreras. Pero en la parte baja apareció Jordan Jiménez para igualar las acciones con hit productivo de dos carreras.

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En la cuarta entrada tomarían otra vez la ventaja por medio de Omar Ortega que pegó sencillo al central para traer la tercera anotación.

El nicaragüense López volvió a producir en la novena entrada con un sencillo a la banda contraria para la quinta carrera. Le siguió Edgar Muñoz que pegó un doblete contra la cerca para remolcar la sexta. Las siguientes anotaciones llegaron por medio de "carrera de caballito" y jugadas de selección.

Jesús López fue de lo mejor a la ofensiva por los ganadores al irse de 5-3 con 3 remolcadas. Mientras que en la lomita Manuel Campos se llevó la victoria al lanzar 7 entradas de 4 hits, 2 carreras sucias, 1 base por bolas y recetar 8 ponches.

Hacen respetar la casa

Darién venció 4-1 a Panamá Metro gracias a una extraordinaria labor del lanzador Jorge Bautista que tiró la ruta completa, permitió 3 hits, 1 carrera (HR de Robert Mullen) y ponchó a 8 rivales.

Los locales aprovecharon los errores de los "Metrillos" para tomar ventaja desde la primera entrada. A la ofensiva destacó Eduardo Vaughan que se fue de 3-2 con 1 impulsada; Jonathan Polo de 3-1 con 2 anotadas.

Tronaron los bates

Con un ataque de 11 imparables, Bocas del Toro superó 10-4 a Herrera con una gran ofensiva de Jael Escobar que se fue de 3-3 con 1 remolcada, Joshwan Wright de 5-3 con 2 impulsadas, Melvin Novoa de 3-1 con HR y 2 remolcadas.

La victoria se la acreditó Didier Vargas que tiró 7 entradas, permitió 11 hits, 4 carreras y ponchó a 8.

"Leña Roja" arde en el Oeste

Coclé dominó 10-2 a Panamá Oeste con una gran producción ofensiva de Abel De León que se fue de 5-2 con 2 remolcadas, Guillermo Fernández de 4-2 con 3 producidas y con Jorge García, Luis Castillo y Tomás Sarmiento que impulsaron una carrera cada uno.

Fidencio Flores ganó el partido tras 6 entradas de 1 carrera, 3 hits con 3 ponches.

Santeños le "pegan" a Occidente

Los Santos le ganó 7-4 a Chiriquí Occidente con un ataque de 12 imparables, liderados por José Palomino que se fue de 4-2 con 1 anotada y 2 producidas, Michael Mendoza de 2-1 con 2 remolcadas, Darian García, Emanuel Aldoban y Joaquín Cedeño que una producida cada uno.

Samuel Pérez se llevó el triunfo con 5.1 de labor, de 6 hits, 1 carrera y 4 ponches.

"Gana'o Bravo" se impone en extra innings

En un partido que se extendió hasta 11 entradas, Chiriquí superó 6-4 a Veraguas. Amador Rojas desde la banca vino al juego para irse de 1-1 con 2 remolcadas.

El plan de relevo el partido lo ganó Joans Montenegro que lanzó 2.2 con 2 hits, 2 carreras y 2 ponches.