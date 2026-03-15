Béisbol Mayor 2026: Colón logró primer triunfo en su renovada casa

La novena de Colón consiguió su primer triunfo en el renovado Estadio Roberto Mariano Bula luego de superar 7 - 2 a Chiriquí Occidente en la tercera jornada del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 .

Colón tomó ventaja temprano en la segunda entrada, primero con un toque de José González y en el mal tiro a primera de Andrés Arauz anotó Germain Ruiz. Luego un elevado de sacrificio de Jorge Bishop para remolcar a Víctor Moscote, pero el cortador Víctor Del Castillo hizo un mal tiro a tercera para la anotación de González. Le siguió Jesús López que recibió base por bolas con las bases llenas para que anotar la cuarta de la entrada Anmi Ortega.

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En la cuarta entrada Occidente descontó gracias a un imparable dentro del terreno de Davis Martínez con las bases llenas y tras la revisión de los árbitros, se confirmó una de ellas.

Pero en la parte baja Edgar Muñoz conectó doble remolcador y luego anotó por un pass ball. En la sexta el refuerzo nicaragüense produjo la séptima con sencillo al izquierdo para la anotación de Muñoz.

Manuel Campos, se llevó la victoria luego de trabajar 7 entradas de 6 hits, 2 carreras, 1 base por bolas y 10 ponches.

A la ofensiva destacaron Edgar Muñoz de 5-3 con 1 remolcada y 2 anotadas, Jesús López de 2-1 con 2 impulsadas.

"Potros" blanquean a santeños

Panamá Este superó 7-0 a Los Santos para sumar su primer triunfo en el campeonato luego de una gran labor monticular de Jean Rivera que lanzó 7.1 de 3 hits, 1 base por bolas y 3 ponches. Le siguió Juan Lanza que tiró los últimos 1.2 con 3 ponches.

A la ofensiva destacaron Josue Ayarza que se fue de 4-2 con 2 anotadas y 3 remolcadas, Joey Wood y Jesús Delgado de 4-2 con 2 anotadas.

Hacen respetar la casa

Darién derrotó 6-4 a Bocas del Toro en Metetí con una gran labor monticular de Jorge Bautista que tiró 7 entradas de 6 hits, 3 carreras, 1 base por bolas y 9 ponches. El salvamento se lo acreditó Jereniel Herrera que lanzó las dos últimas entradas.

A la ofensiva por los ganadores destacaron: Calos Mosquera que se fue 4-2 con 2 anotadas, 2 remolcadas y Jonathan Polo de 3-2 con 1 anotada y 2 producidas.

Metro deja tendido a Chiriquí

Panamá Metro dejó tendido en el terreno a Chiriquí 3-2. Emmanuel Forde se vistió de héroe al remolcar a Luis Rivera en la novena entrada.

El triunfo se lo llevó José Regalado que tiró la novena entrada con un ponche. A la ofensiva de los "metrillos" destacaron el propio Forde que se fue de 4-1 con una remolcada, Luis Rivera de 4-2 con una anotada, Robert Mullen de 3-2 con una producida e Ibrahim McKenzie de 2-1 con una impulsada.

"Indios" remontaron a "Vaqueros

Veraguas venció 5-4 a Panamá Oeste en un duelo donde vinieron de atrás anotando 3 carreras en las últimas dos entradas.

A la ofensiva destacaron Álvaro Guevara que se fue de 3-3 (con HR) con 1 remolcada y 2 anotadas, Navid Sánchez remolcó 2 carreras y Juan Aizprua de 1-1 con 1 producida.

Herreranos doblegan a la "Leña Roja

Herrera le ganó a Coclé 6-4 con HR incluido del refuerzo nicaragüense Elián Miranda en la novena entrada.