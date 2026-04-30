Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vs Chiriquí, EN VIVO Juego 6 de la Serie Final

Bocas del Toro se enfrenta a Chiriquí en el Juego 6 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.
Alta del 3 episodio
Amenazó Bocas del Toro, pero Calos Sánchez fue dominado con rodado para doble play.
Baja de la 2da entrada
Chiriquí se va el blanco en esta entrada.
Alta del 2 episodio
Brian Cáceres domina nuevamente y pone otro cero.
Más rayitas en el 1 episodio, Carlos Xavier Quiroz anota
¡Ya son tres en la pizarra para Chiriquí! Jugada de selección en el batazo de Iraj Serrano y Xavier Quiroz aprovechó para anotar la tercera carrera. #BeisRPC pic.twitter.com/fEy9nMmnIQ— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Productivo 1 episodio
¡CANDELAZOOO DE JONATHAN SAAVEDRA! Chiriquí anota una rayita más en las piernas de Erasmo Caballero. #BeisRPC pic.twitter.com/NaYJsNnFpX— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Baja del 1 episodio
Jhony Santos anota después de fuerte contacto de Erasmo Caballero.
¡Compayyyy, ya lo gana Chiriquí! Jhonny Santos anota la primera rayita después del imparable de Erasmo Caballero. #BeisRPC pic.twitter.com/QB1sDogGMY— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Alta del 1 episodio, amenazó Chiriquí pero se fueron en cero
Doble play salvador con las bases llenas para terminar en cero una entrada de amenaza de Chiriquí.
Inició el Juego 6
¡PLAY BALL EN EL ROD CAREW! Bocas del Toro Chiriquí en el juego 6 de la serie final del Béisbol Mayor 2026. En vivo por RPC. #BeisRPC pic.twitter.com/pHLBSWJvmj— Deportes RPC (@deportes_rpc) May 1, 2026
Arrancó la transmisión
¡Compayyy, estamos en vivo! Bocas del Toro y Chiriquí se enfrentan en el juego 6 de la serie final del Béisbol Mayor 2026. #BeisRPC pic.twitter.com/KFm1UQQ7kH— Deportes RPC (@deportes_rpc) April 30, 2026
Listos para el duelo
¡COMENTA! ¿Quién ganará el juego 6 de la serie final del Béisbol Mayor 2026? #BeisRPC @FedebeisOficial pic.twitter.com/mw2LUqYsPR— Deportes RPC (@deportes_rpc) April 30, 2026
Los chiricanos
Jhony Santos JC
Jeffer Patiño 3B
Erasmo Caballero C
Carlos Xavier Quiroz 1B
Jonathan Saavedra BD
Iraj Serrano JD
Ariel Serrano JI
Luis Jordan 2B
Jorge Rodríguez CC
Lanzador: Brian Cáceres
Alineación de Bocas del Toro para Juego 6 de las Finales del Béisbol Mayor 2026
Jael Escobar JC
Jonathan Mendoza JD
Melvin Nova C
Carlos Sánchez 1B
Joshwan Wright BD
Edward Tolo 2B
Yeremi Lezcano 3B
Carlos Cortés JI
Héctor Rayo CC
Lanzador: Enrique Saldaña
¿Cómo llegan los equipos?
En el enfrentamiento de la noche de ayer, Chiriquí ganó por pizarra de 7-0, con gran labor en la lomita de Darío Agrazal Jr, en un cara a cara ante el abridor de Bocas del Yoro Pedro Torres.