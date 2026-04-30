BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  30 de abril de 2026 - 20:10

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vs Chiriquí, EN VIVO Juego 6 de la Serie Final

Sigue en vivo las incidencias del Juego 6 de las finales del Campeonato de Béisbol Mayor 2026 entre Bocas del Toro y Chiriquí.

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vs Chiriquí

Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro vs Chiriquí, EN VIVO Juego 6 de la Serie Final

FOTO: FEDEBEIS

Bocas del Toro se enfrenta a Chiriquí en el Juego 6 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estadio Nacional Rod Carew.

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Alta del 3 episodio

Amenazó Bocas del Toro, pero Calos Sánchez fue dominado con rodado para doble play.

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Baja de la 2da entrada

Chiriquí se va el blanco en esta entrada.

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Alta del 2 episodio

Brian Cáceres domina nuevamente y pone otro cero.

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Más rayitas en el 1 episodio, Carlos Xavier Quiroz anota

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Productivo 1 episodio

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Baja del 1 episodio

Jhony Santos anota después de fuerte contacto de Erasmo Caballero.

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Alta del 1 episodio, amenazó Chiriquí pero se fueron en cero

Doble play salvador con las bases llenas para terminar en cero una entrada de amenaza de Chiriquí.

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Inició el Juego 6

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Arrancó la transmisión

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Listos para el duelo

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Los chiricanos

Jhony Santos JC

Jeffer Patiño 3B

Erasmo Caballero C

Carlos Xavier Quiroz 1B

Jonathan Saavedra BD

Iraj Serrano JD

Ariel Serrano JI

Luis Jordan 2B

Jorge Rodríguez CC

Lanzador: Brian Cáceres

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Alineación de Bocas del Toro para Juego 6 de las Finales del Béisbol Mayor 2026

Jael Escobar JC

Jonathan Mendoza JD

Melvin Nova C

Carlos Sánchez 1B

Joshwan Wright BD

Edward Tolo 2B

Yeremi Lezcano 3B

Carlos Cortés JI

Héctor Rayo CC

Lanzador: Enrique Saldaña

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¿Cómo llegan los equipos?

En el enfrentamiento de la noche de ayer, Chiriquí ganó por pizarra de 7-0, con gran labor en la lomita de Darío Agrazal Jr, en un cara a cara ante el abridor de Bocas del Yoro Pedro Torres.

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