Béisbol Mayor 2026: Darién le ganó duelo a los "Vaqueros" e igualan la serie

La novena de Darién superó por pizarra de 6-2 a Panamá Oeste en su segundo compromiso en la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , duelo que se llevó a cabo en el Estadio Mariano Rivera.

Darién anotó 2 rayitas en el tercer episodio y 4 más en el quinto, en una entrada productiva para los dirigidos por el manager Carlos Maldonado.

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Edward Romero y Carlos Mosquera se destacaron con el madero, ambos con 3 remolcadas en el duelo que igualó la serie a una victoria por bando.

El zurdo Luis Ramos se acreditó con el triunfo con una labor brillante de 7.0 entradas de 8 hits y tan solo 2 carreras.

Herrera gana gran duelo a Colón en su inicio de la ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026

Con pizarra de 3-2, Herrera se llevó la victoria ante Colón, con un gran Francisco Quintero a la ofensiva, sonando de 5-4 y Elian Miranda que remolcó 1 carrera en 5 turnos al bate.

Rafael De León se apuntó la victoria en la lomita, con labor de relevo de 4.0 episodios, sin permitir hits ni carreras.

Veraguas se pone a uno de la siguiente ronda

La novena de Veraguas superó a Chiriquí 7-4 en su segundo cara a cara de la ronda de 8 del Campeonato de pelota Nacional, poniendo la balanza a su favor con un 2 triunfos.

Bocas mandó en casa

Con una gran labor de Pedro Torres en la lomita, Bocas del Toro venció 4-0 a Coclé en territorio bocatoreño, para iniciar con pie derecho la ronda de los mejores 8 del torneo.

Torres, trabajó 8.0 entradas, sin permitir carreras y de un solo hit.

Por otro lado, en el cajón de bateo se destacó Yeremy Lezcano, sonando de 4-2 con 2 carreras empujadas.