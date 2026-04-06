Béisbol Mayor 2026: FEDEBEIS anuncia cronograma para premios

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) anunció la apertura del cronograma de selección y anuncio de premios del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , Copa Cerveza Atlas en honor al "Line Up de Estrella".

A partir de este lunes 6 de abril se abre el periodo de escogencia de los premios a Novato del Año, Director del Año, Extranjero del Año, Lanzador Más Valioso y el Jugador Más Valioso de la temporada 2026.

También en uso de sus facultades, la Federación Panameña de Béisbol señala que entre el 16 de abril y 18 de abril, se cierra el tiempo de escogencias. El Novato del Año que será escogido por la Junta Directiva de Fedebeis, Comisión Técnica y Comisionados se elige entre el 6 y 16 de abril y será revelado el martes 21 de abril.

El Director del Año es seleccionado por la Junta Directiva, Comisión Técnica y Comisionados y será escogido entre el 6 y 16 de abril, y revelado el miércoles 22 de abril.

El Extranjero del Año es seleccionado por la Prensa Deportiva, Aficionados, Junta Directiva y Comisión Técnica, entre el 6 y 17 de abril y será revelado el 22 de abril.

El Lanzador Más Valioso se escogerá bajo la lupa de la Prensa Deportiva, Aficionados, Junta Directiva y Comisión Técnica entre el 6 y 18 de abril y revelado el jueves 23 de abril de 2026.

Aspectos claves en las votaciones - Béisbol Mayor 2026

Cabe destacar que el Extranjero del Año y Lanzador Más Valioso se escogen tras la Serie Regular y Serie de Ocho, los otros premios de Novato del Año, Manager del Año y Jugador Más Valioso solo aplican estadísticas hasta la Serie Regular.

El Jugador Más Valioso se escogerá entre el 6 y 18 de abril, por la Prensa Deportiva, Aficionados y Junta Directiva y será anunciado el 23 de abril de 2026.

Cabe destacar que los campeones defensivos y ofensivos se revelan el 20 de abril.

Los votos deben ser enviado al email: [email protected] en la boleta correspondiente:

FUENTE: FEDEBEIS