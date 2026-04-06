Béisbol Mayor 2026: FEDEBEIS anuncia cronograma para premios

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció la apertura del cronograma de selección y anuncio de premios del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, Copa Cerveza Atlas en honor al "Line Up de Estrella".
También en uso de sus facultades, la Federación Panameña de Béisbol señala que entre el 16 de abril y 18 de abril, se cierra el tiempo de escogencias. El Novato del Año que será escogido por la Junta Directiva de Fedebeis, Comisión Técnica y Comisionados se elige entre el 6 y 16 de abril y será revelado el martes 21 de abril.
El Director del Año es seleccionado por la Junta Directiva, Comisión Técnica y Comisionados y será escogido entre el 6 y 16 de abril, y revelado el miércoles 22 de abril.
El Extranjero del Año es seleccionado por la Prensa Deportiva, Aficionados, Junta Directiva y Comisión Técnica, entre el 6 y 17 de abril y será revelado el 22 de abril.
El Lanzador Más Valioso se escogerá bajo la lupa de la Prensa Deportiva, Aficionados, Junta Directiva y Comisión Técnica entre el 6 y 18 de abril y revelado el jueves 23 de abril de 2026.
Aspectos claves en las votaciones - Béisbol Mayor 2026
Cabe destacar que el Extranjero del Año y Lanzador Más Valioso se escogen tras la Serie Regular y Serie de Ocho, los otros premios de Novato del Año, Manager del Año y Jugador Más Valioso solo aplican estadísticas hasta la Serie Regular.
El Jugador Más Valioso se escogerá entre el 6 y 18 de abril, por la Prensa Deportiva, Aficionados y Junta Directiva y será anunciado el 23 de abril de 2026.
Cabe destacar que los campeones defensivos y ofensivos se revelan el 20 de abril.
Los votos deben ser enviado al email: [email protected] en la boleta correspondiente:
FUENTE: FEDEBEIS