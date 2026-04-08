Béisbol Mayor 2026: Jhonatan Polo hizo historia con Darién como primer campeón bate

Jhonatan Polo le regaló a Darién en el Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 una de las mayores alegrías de su historia del torneo, al conquistar el primer título de bateo para la provincia tras 34 participaciones en estos torneos, que se celebran desde 1944.
El jardinero izquierdo darienita no solo encabezó el departamento de hits con 25, sino que también sumó siete extrabases (cinco dobles y dos jonrones), además de impulsar 12 carreras, anotar 14, robarse seis bases y registrar un OPS de 1.088.
En lo que es su sexta temporada en el béisbol mayor, Polo ha vestido las camisetas de Panamá Metro (2015 y 2018) y Colón (2016-2021). Su mejor campaña ofensiva, hasta ahora, había sido en 2016, cuando dejó promedio de .297 tras batear 31 hits en 116 turnos.
Al inicio de esta temporada acumulaba 73 imparables de por vida, y con los 27 que ha conectado en la presente campaña (hasta el juego de anoche) alcanzó la marca de 100 hits en su carrera.
Antes de esta histórica actuación, lo más cerca que había estado un jugador de Darién de pelear por un título de bateo fue en 2024, cuando Carlos Mosquera figuró entre los diez mejores con un promedio de .394.
FUENTE: José Otero / FEDEBEIS