Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Colón y Bocas en J2 de serie semifinal

Las novenas de Colón y Bocas del Toro se enfrentan en el juego 2 de la serie semifinal del Campeonato nacional de Béisbol Mayor 2026.

Las acciones del campeonato nacional de Béisbol Mayor 2026 continúan este martes 14 de abril con el segundo choque de la serie semifinal entre las novenas de Colón y Bocas del Toro.

Los colonenses vienen de lograr una importante victoria 3-1 en el primer encuentro de la serie disputado en el Estadio Calvin Byron, iniciando con el pie derecho esta rivalidad de alto nivel por un cupo en la final.

El choque programado para jugarse en territorio de los "Tortugueros", estará en vivo por señal de RPC Televisión desde las 7:00 p.m.

Line-up de Colón- Béisbol Mayor 2026

  1. Omar Ortega CF
  2. Edgar Muñoz LF
  3. Jhadiel Santamaría 1B
  4. Jesús López 3B
  5. Jean Carrillo R
  6. Anmi Ortega RF
  7. Víctor Moscote DH
  8. Jorge Bishop SS
  9. Jasson Patterson 2B

Lanzador abridor: Harold Araúz

Line-up de Bocas del Toro

  1. Jael Escobar LF
  2. Joshwan Wright 3B
  3. Melvin Novoa R
  4. Carlos Sánchez DH
  5. Edward Tolo 1B
  6. Yeremy Lezcano 2B
  7. Jonathan Mendoza RF
  8. Héctor Rayo SS
  9. Edwin Walden CF

Lanzador abridor: Enrique Saldaña

