Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Colón y Bocas en J2 de serie semifinal

Las acciones del campeonato nacional de Béisbol Mayor 2026 continúan este martes 14 de abril con el segundo choque de la serie semifinal entre las novenas de Colón y Bocas del Toro.
El choque programado para jugarse en territorio de los "Tortugueros", estará en vivo por señal de RPC Televisión desde las 7:00 p.m.
Line-up de Colón- Béisbol Mayor 2026
- Omar Ortega CF
- Edgar Muñoz LF
- Jhadiel Santamaría 1B
- Jesús López 3B
- Jean Carrillo R
- Anmi Ortega RF
- Víctor Moscote DH
- Jorge Bishop SS
- Jasson Patterson 2B
Lanzador abridor: Harold Araúz
Line-up de Bocas del Toro
- Jael Escobar LF
- Joshwan Wright 3B
- Melvin Novoa R
- Carlos Sánchez DH
- Edward Tolo 1B
- Yeremy Lezcano 2B
- Jonathan Mendoza RF
- Héctor Rayo SS
- Edwin Walden CF
Lanzador abridor: Enrique Saldaña