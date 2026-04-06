6 de abril de 2026

Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Herrera y Colón en ronda de 8

Herrera y Colón se enfrentan en el juego 2 de la ronda de 8 del campeonato nacional de Béisbol Mayor 2026.

FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del campeonato nacional de Béisbol Mayor 2026 continúan este lunes con el segundo choque de la ronda de 8 entre las novenas de Herrera y Colón.

Los colonenses vienen de sufrir una dolorosa derrota 3-2 en el primer encuentro de la serie disputado en el Estadio Mariano Bula, iniciando con el pie izquierdo esta rivalidad de alto nivel por un cupo en semifinales.

El choque programado para jugarse en territorio de los "Beep Beep", estará en vivo por señal de RPC desde las 7:00 p.m.

Line-yo de Herrera - Béisbol Mayor 2026

  1. Javier González LF
  2. Francisco Quintero DH
  3. Eliam Miranda 1B
  4. Juan Diego Alonso CF
  5. Kristian Puyol R
  6. Orlando González SS
  7. Jorge Pinilla 3B
  8. Adilio Saavedra 2B
  9. José Rodríguez RF

Lanzador abridor: Emanuel Herrera

Line-up de Colón

  1. Omar Ortega CF
  2. Anmi Ortega RF
  3. Jhadiel Santamaría 1B
  4. Jesús López 3B
  5. Edgar Muñoz LF
  6. Víctor Moscote R
  7. Jorge Bishop SS
  8. Jasson Patterson 2B
  9. Kevin Velásquez DH

Lanzador abridor: Manuel Campos

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy lunes 6 de abril

Béisbol Mayor 2026: Posiciones luego de los partidos del domingo 5 de abril

Béisbol Mayor 2026: Resultados del domingo 5 de abril

Recomendadas

Últimas noticias