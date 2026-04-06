﻿Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Herrera y Colón en ronda de 8

Las acciones del campeonato nacional de Béisbol Mayor 2026 continúan este lunes con el segundo choque de la ronda de 8 entre las novenas de Herrera y Colón.
El choque programado para jugarse en territorio de los "Beep Beep", estará en vivo por señal de RPC desde las 7:00 p.m.
Line-yo de Herrera - Béisbol Mayor 2026
- Javier González LF
- Francisco Quintero DH
- Eliam Miranda 1B
- Juan Diego Alonso CF
- Kristian Puyol R
- Orlando González SS
- Jorge Pinilla 3B
- Adilio Saavedra 2B
- José Rodríguez RF
Lanzador abridor: Emanuel Herrera
Line-up de Colón
- Omar Ortega CF
- Anmi Ortega RF
- Jhadiel Santamaría 1B
- Jesús López 3B
- Edgar Muñoz LF
- Víctor Moscote R
- Jorge Bishop SS
- Jasson Patterson 2B
- Kevin Velásquez DH
Lanzador abridor: Manuel Campos