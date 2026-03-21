Béisbol Mayor 2026: Panamá Oeste, Darién y Colón lograron contundentes victorias

La novena de Panamá Oeste remontó la pizarra para llevarse la victoria 7-1 sobre los Potros de Panamá Este en la jornada 7 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 .

El ex Grandes Ligas Johan Camargo volvió a destacar con el madero, sonando de 4-2 con 1 doble, 1 carrera empujada, 2 anotadas y 1 base por bolas en el Estadio Nacional Rod Carew.

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Los locales anotaron una carrera en la baja del primer capítulo, pero los Vaqueros fabricaron 3 rayitas en la alta del quinto y 4 en el noveno para certificar el cuarto triunfo de la temporada.

Adriel González lanzó 6.2 episodios de 1 hit, 1 carrera, 3 pasaportes y 7 abanicados para apuntarse el triunfo.

Colón le pegó a Metro en el Mariano Bula - Béisbol Mayor 2026

Los colonenses golpearon el pitcheo de Panamá Metro, con una contundente victoria por abultamiento en 7.0 episodios 12-2 en el Estadio Roberto Mariano Bula, dejando su récord en 4-3.

Jhadiel Santamaría tuvo una noche perfecta, al batear de 4-4 con 1 doblete, 3 producidas y 1 anotada.

El refuerzo herrerano Manuel Campos se acreditó el triunfo, tirando 5.1 entradas de 5 hits, 2 carreras (1 limpia) y 1 base por bolas y 2 ponches.

Las Harpías demostraron su poder ofensivo

Con 13 imparables, Darién (3-2) venció por abultamiento de carreras 11-0 a Coclé con gran labor del izquierdo Luis Ramos, quien lanzó la ruta completa y solamente permitió 2 imparables, 2 bases por bolas y recetó 7 ponches.

Jean Carrillo con dos hits, 1 doblete, 4 remolcadas y 1 anotada, fue el hombre clave a la ofensiva por los locales.