Béisbol Mayor 2026: Panamá Oeste le ganó a Metro y Chiriquí aplastó a Occidente

La novena de Panamá Oeste venció 4-2 a Panamá Metro en el duelo disputado en el estadio Nacional Rod Carew en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 Copa Cerveza Atlas.

Panamá Metro tomó ventaja en el juego con un roletazo de Eduardo Thomas y empujó a Emmanuel Forte en la parte baja del primer episodio.

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La reacción de los "vaqueros" llegó en la alta del segundo cuando Jean Rodríguez conectó un triple para empujar a Carlos Bethancourt y empatar el juego.

En la alta del tercer episodio Aaron MacKenzie conectó cuadrangular con uno bordo para darle la ventaja en el juego a Panamá Oeste.

Panamá Metro no se quería dejar y en la baja del cuarto un sencillo de Emmanuel Forte le funcionó a José Aparicio para marcar la segunda rayita.

En la alta del séptimo, Benjamín Bailey conectó imparable y empujó la cuarta carrera para seguir alejándose de Metro en la pizarra.

Chiriquí aplasta a Occidente en el Béisbol Mayor 2026

En el Glorias Deportivas Baruenses la novena de Chiriquí le ganó por abultamiento de carreras a Occidente 12-2 en el Béisbol Mayor 2026.

La victoria se la acreditó Eddie Serrano con 2.0 episodios, permitió 1 imparables y concedió una base por bola. La derrota fue para Cristhian Hernández . En ofensiva destacó Iraj Serrano de 5-4 con 3 anotadas y 1 empujada, Carlos Quiros de 4-2 con 2 empujadas y 1 anotada.

En el Remón Cantera, Coclé le ganó 6-2 a Panamá Este para seguir peleando por los puestos de clasificación en la ronda regular.

Luis Machuca se quedó con la victoria con 9.0 episodios, permitió 5 imparables, 2 carreras y ponchó a 8. Juan Lanza fue el perdedor.

Luis Castillo se fue de 4-3 con 1 anotada y 1 empujada, Abel de León se fue de 3-3, con 1 anota y empujada.

Tortugueros dominan en Las Tablas

Bocas del Toro le ganó 4-1 a Los Santos en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández con un gran trabajo de Roberto Núñez con 6.2 episodios, permitió 1 imparable y ponchó a 6.

Jonathan Mendoza: 5-2, con una carrera empujada y Edwin Walden: 3-1, con empujada.

Colón dejó en el terreno a Darién tras ganar 8-7 con un imparable de Jesús López en el que Edgar Muñoz pudo anotar la carrera del triunfo en la baja del noveno episodio en el estadio Mariano Bula.

En el Omar Torrijos, Herrera se quedó con el triunfo10-5 ante Veraguas para bajarlos del liderato y ellos sumar una victoria para mantenerse en puestos de clasificación.