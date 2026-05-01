FÚTBOL Fútbol Internacional -  1 de mayo de 2026 - 09:17

Arsenal llega con bajas a duelo de Premier League ante Fulham

Kai Havertz y Jurrien Timber del Arsenal será bajas contra el Fulham para la jornada de la Premier League del fin de semana.

Arsenal llega con bajas a duelo de Premier League ante Fulham

Arsenal llega con bajas a duelo de Premier League ante Fulham

El alemán Kai Havertz y el holandés Jurrien Timber serán bajas este sábado para el partido entre el Arsenal y el Fulham, mientras que Martin Odegaard es duda.

Bajas del Arsenal

Havertz y Timber ya se perdieron la ida (1-1) de semifinales contra el Atlético de Madrid y no está claro que vayan a llegar a tiempo para la vuelta del próximo martes en Londres, en tanto que Odegaard fue sustituido en la segunda parte de dicho partido con molestias en la rodilla.

Mikel Arteta, técnico de los 'Gunners', confirmó que Havertz y Timber no estarán contra los 'Cottagers', en la primera de las cuatro finales que le quedan por jugar al Arsenal en la Premier League, pero dejó en el aire la participación de Odegaard.

"No hemos podido entrenar mucho, pero Havertz y Timber están fuera. Con Odegaard, veremos", dijo el técnico español.

Además de estas dos bajas, el Arsenal tampoco podrá contar con el español Mikel Merino que continúa recuperándose de una lesión en el pie.

FUENTE: EFE

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