BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  8 de abril de 2026 - 06:35

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy miércoles 8 de abril

Repasa los partidos que tendremos para este miércoles 8 de abril en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy miércoles 8 de abril

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy miércoles 8 de abril

FOTO / FEDEBEIS

La emoción continúa este miércoles 8 de abril en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con una jornada decisiva en la ronda de ocho, donde varios equipos buscan dar un paso firme hacia las semifinales.

Las series se mantienen muy disputadas, con novenas que llegan en momentos distintos: algunas con la urgencia de empatar, mientras otras intentan cerrar su clasificación.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Chiriquí vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
  • Bocas del Toro vs Coclé en el Estadio Remón Cantera a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Darién en el Estadio de Metetí a las 7:00 P.M.
  • Colón vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
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