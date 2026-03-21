Béisbol Mayor 2026: Resultados del viernes 20 de marzo

Tres duelos se llevaron a cabo el viernes 20 de marzo en el Béisbol Mayor 2026 , entre ellos el Clásico de Azuero en el Estadio Roberto Hernández.

Los Santos vino de atrás en la pizarra, después de recibir 6 carreras en las dos primeras entradas, para hacerse con el triunfo con respuestas en la segunda, tercera y octava entrada.

Por otra parte, Veraguas se volvió hacer con la cima de la tabla de posiciones, gracias a su última victoria liderada por el derecho Jonathan Amaya en el montículo, con trabajo de 5.2 episodios.

Resultados del Béisbol Mayor del viernes 20 de marzo

Herrera 6-11 Los Santos

Chiriquí 3- 5 Bocas del Toro

Veraguas 9-4 Chiriquí Occidente

Para cerrar la jornada, Bocas Del Toro mandó en casa, sacando un triunfo por pizarra de 5-3 ante Chiriquí, con unos oportunos Héctor Rayo y Melvin Novoa remolcando 2 carreras cada uno.