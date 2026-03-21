Béisbol Mayor 2026: Resultados del viernes 20 de marzo

Tres duelos se llevaron a cabo el viernes 20 de marzo en el Béisbol Mayor 2026, entre ellos el Clásico de Azuero en el Estadio Roberto Hernández.
Por otra parte, Veraguas se volvió hacer con la cima de la tabla de posiciones, gracias a su última victoria liderada por el derecho Jonathan Amaya en el montículo, con trabajo de 5.2 episodios.
Resultados del Béisbol Mayor del viernes 20 de marzo
Herrera 6-11 Los Santos
Chiriquí 3- 5 Bocas del Toro
Veraguas 9-4 Chiriquí Occidente
Para cerrar la jornada, Bocas Del Toro mandó en casa, sacando un triunfo por pizarra de 5-3 ante Chiriquí, con unos oportunos Héctor Rayo y Melvin Novoa remolcando 2 carreras cada uno.