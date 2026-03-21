BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  21 de marzo de 2026 - 08:49

Béisbol Mayor 2026: Resultados del viernes 20 de marzo

Conoce los resultados de los partidos del viernes 20 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Resultados del viernes 20 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Resultados del viernes 20 de marzo

Foto: INDIOS C9

Tres duelos se llevaron a cabo el viernes 20 de marzo en el Béisbol Mayor 2026, entre ellos el Clásico de Azuero en el Estadio Roberto Hernández.

Los Santos vino de atrás en la pizarra, después de recibir 6 carreras en las dos primeras entradas, para hacerse con el triunfo con respuestas en la segunda, tercera y octava entrada.

Por otra parte, Veraguas se volvió hacer con la cima de la tabla de posiciones, gracias a su última victoria liderada por el derecho Jonathan Amaya en el montículo, con trabajo de 5.2 episodios.

Resultados del Béisbol Mayor del viernes 20 de marzo

Herrera 6-11 Los Santos

Chiriquí 3- 5 Bocas del Toro

Veraguas 9-4 Chiriquí Occidente

Para cerrar la jornada, Bocas Del Toro mandó en casa, sacando un triunfo por pizarra de 5-3 ante Chiriquí, con unos oportunos Héctor Rayo y Melvin Novoa remolcando 2 carreras cada uno.

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