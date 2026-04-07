﻿Chiriquí vs Veraguas: Fecha, hora y dónde ver juego 3 ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026 FOTO: FEDEBEIS

La novena de Veraguas recibe este martes a Chiriquí en el juego 3 de la Serie de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los "Indios" lideran la llave 2-0, luego de ganar los dos encuentros en el Estadio Kenny Serracín los días sábado y domingo. De llevarse el triunfo esta noche, avanzarían a las semifinales del certamen.

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