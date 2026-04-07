BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  7 de abril de 2026 - 09:46

Chiriquí vs Veraguas: Fecha, hora y dónde ver juego 3 ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026

Repasa todos los detalles del duelo entre Chiriquí y Veraguas en la ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026.

﻿Chiriquí vs Veraguas: Fecha

﻿Chiriquí vs Veraguas: Fecha, hora y dónde ver juego 3 ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026

FOTO: FEDEBEIS

La novena de Veraguas recibe este martes a Chiriquí en el juego 3 de la Serie de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los "Indios" lideran la llave 2-0, luego de ganar los dos encuentros en el Estadio Kenny Serracín los días sábado y domingo. De llevarse el triunfo esta noche, avanzarían a las semifinales del certamen.

Chiriquí, el equipo más ganador de la categoría con 17 títulos, está obligado a sacar la victoria en los encuentros en Santiago para llevar la serie de vuelta a territorio chiricano para un quinto y decisivo choque.

CHIRIQUÍ VS VERAGUAS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JUEGO 3 RONDA DE 8 BÉISBOL MAYOR 2026

  • Fecha: Martes, 7 de abril de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Omar Torrijos Herrera
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
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