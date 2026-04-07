﻿Chiriquí vs Veraguas: Fecha, hora y dónde ver juego 3 ronda de 8 del Béisbol Mayor 2026

La novena de Veraguas recibe este martes a Chiriquí en el juego 3 de la Serie de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
Chiriquí, el equipo más ganador de la categoría con 17 títulos, está obligado a sacar la victoria en los encuentros en Santiago para llevar la serie de vuelta a territorio chiricano para un quinto y decisivo choque.
CHIRIQUÍ VS VERAGUAS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JUEGO 3 RONDA DE 8 BÉISBOL MAYOR 2026
- Fecha: Martes, 7 de abril de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio Omar Torrijos Herrera
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes