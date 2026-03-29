Fórmula 1: Kimi Antonelli gana en Japón y se convierte en histórico líder

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió en el líder más joven de toda la historia del Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Japón, en Suzuka, donde se impuso por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente.

Antonelli, de 19 años, repitió el triunfo de hace dos domingos en China y ganó desde la 'pole', tras una mala salida, con mucha suerte -gracias a la entrada de un coche de seguridad-, pero siempre rápido en pista; en una prueba que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) -que, tras dos retiradas, acabó su primera carrera del año- concluyeron decimoquinto y decimoctavo, respectivamente.

Joven histórico en Fórmula 1

La joven estrella boloñesa, que no cumplirá 20 hasta el próximo 25 de agosto, mejoró claramente el récord histórico de precocidad del cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel, que encabezó la primera era gloriosa de Red Bull (2010-13) y fue líder por primera vez con 21 años y cinco meses.

Antonelli, que en Shanghái se había convertido en el primer ganador italiano desde que lo hiciese hace veinte años (es decir, antes de que él naciese) Giancarlo Fisichella -testigo directo, como compañero de equipo, de los grandes éxitos de Alonso, cuando éste ganó sus dos Mundiales (2005 y 2006)-, sigue haciendo historia.

Brillante

En China pasó a ser el 'poleman' más joven de todos los tiempos y el segundo más joven ganador, por detrás del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que esta vez no pasó del octavo en la pista en la que ganó, saliendo primero, los pasados cuatro años. Ahora, Kimi ya es el líder más novel de la historia. Suma 72 puntos, nueve más que su compañero, el inglés George Russell, que cedió el primero de la general al acabar cuarto -por delante de sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), que fue sexto-; y con 23 sobre Leclerc.

Italia vibra con su nueva estrella. Después de una carrera en la que Mercedes confirmó su posición de privilegio en esta no poco controvertida 'nueva era' de la F1, en la que a la escudería alemana sólo se le acercan Ferrari y la 'recuperada' McLaren, que el año pasado revalidó título de constructores a la par que celebró el de Norris, y que este domingo festejó, en su primera prueba finalizada, el segundo puesto de Piastri. En una jornada que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto, una plaza por delante del otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez.

Salvo la sorpresa que el australiano dio al marcar el mejor tiempo del viernes por delante de ellas, las 'flechas de plata' dieron a entender desde el principio que iban a prolongar su dominio en Suzuka. Donde, después de comandar el último ensayo, repitieron posiciones en la calificación, en la que Antonelli 'calcó' la 'pole' de Shanghái y Russell completó la primera fila.

McLaren y Ferrari se repartirían los siguientes puestos hasta el sexto. Piastri, tercero, y Leclerc, con el coche rojo, salían desde la segunda hilera, una por delante de la que ocupaban Norris y Hamilton, que en Shanghái se había subido por primera vez a un podio en una carrera larga desde que pilota para la 'Scuderia'.

Sainz arrancaba decimosexto, bastante más atrás de lo esperado, mientras que Alonso, con un AMR26 nefasto, lo hizo desde el vigésimo primer puesto. Tras haber mejorado en calificación únicamente a su compañero, el canadiense Lance Stroll, último en la parrilla este domingo.

Alonso explicaba justo antes de la carrera que el objetivo era por primera vez en lo que va de certamen acabar la misma, "ojalá con los dos coches y al menos con uno". En el circuito propiedad del nuevo motorista de Aston Martin, Honda, cuya plana mayor estuvo presente este fin de semana en Suzuka.

Al final, el doble campeón mundial asturiano cruzó la meta decimoctavo con "un ritmo muy pobre, que en carrera no ha mejorado"- y Stroll abandonó a causa de un problema hidráulico.

Carlos salía desde la octava hilera, al lado del bonaerense Colapinto, que acabó la cronometrada principal decimoquinto, un puesto por delante de él. 'Checo' lo hizo decimonoveno, desde la penúltima, que completó su compañero, el finlandés Valtteri Bottas.

El arranque de la nueva era de la F1 se le está atragantando a no pocos y Verstappen, que el año pasado, con un espectacular final de temporada, se quedó a un paso, con un coche inferior, de capturar su quinto título seguido, es uno de ellos.

El insaciable 'Mad Max', sin duda uno de los mejores de la historia y octavo al final, arrancó undécimo, tras quedar eliminado en la Q2. Para más inri, su nuevo compañero, el francés Isack Hadjar, y el debutante británico-sueco Arvid Lindblad, a bordo de un Racing Bull -'segundo equipo' de la potente escudería austriaca- sí habían pasado a la instancia decisiva. En la que también rodó el brasileño Gabriel Bortoleto, que arrancó noveno este domingo con el Audi en la legendaria pista nipona, antes de concluir decimotercero.

FUENTE: EFE