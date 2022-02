Béisbol Juvenil 2022: 'Potros' a uno de la final

A bate destacaron por el Este: Joe Wood de 5-3, Jay Wood de 3-2, Miguel Cruz de 3-2, Ariel Lebron de 4-2. Y por Oeste: Alfredo Alderete de 3-2, Yeremi Sánchez de 3-2 y Miguel Domínguez de 5-2.

Los del Este fabricaron una carrera en la primera entrada, dos en la tercera, cinco en el quinto y una en el octavo. Mientras que los ‘Vaqueros’ hicieron una en el segundo y otra en el octavo.

El sexto juego de esta serie será mañana a las 7 de la noche desde el estadio Horacio Mena de Chame.

"A seguir batallando que no falta un juego para llegar a nuestro objetivo que es llegar a la final", comentó Wood sobre la victoria.

"El año pasado me ayudó mucho a tomar experienca y la madurez para venir esta temporada y hacer las cosas bien, gracias a Dios. El profe me ha dado la oportunidad y he sabido aprovecharla". agregó.

"El profe nos ha dicho que somos corredores rápidos y que tenemos que poner la bola en juego y nosotros hacemos carreras. Ese es el juego de nosotros, jugar la pelota pequeña y aprovechar cada error del contrincante", concluyó.