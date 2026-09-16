MLB: José Caballero liquida a los Mellizos y llega a 50 empujadas en la temporada

José Caballero produjo una carrera en la parte alta de la novena entrada, para impulsar la octava y definitiva carrera de los Yankees que vencieron 8-1 a los Mellizos de Minnesota.

En la noche anterior, el santeño había pegado un HR y además producido una carrera que sirvió para el momentáneo empate de los del Bronx que a la postre terminó como victoria.

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"Chema" se fue de 5-1 con una impulsada y dejó su promedio en .234 con 14 cuadrangulares, 50 empujadas, 32 bases robadas y .665 de OPS.

El panameño ha recibido oportunidades en los últimos partidos en segunda y tercera base.

Los Yankees quedaron con marca de 88-63 a falta de un partido de terminar la serie ante Twins y están a 3.5 juegos de los Rays de Tampa, quienes comandan el Este de la Liga Americana.