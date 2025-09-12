Allen Córdoba sonó enorme jonrón con Diablos Rojos en la Serie del Rey 2025

Los Diablos Rojos del México con el panameño Allen Córdoba siendo MVP, se impusieron por pizarra de 12-1 sobre los Charros de Jalisco en el Juego 2 de la Serie del Rey, disputado el jueves en el Estadio Alfredo Harp Helu.

El bocatoreño fue titular en la patrulla central y terminó el partido bateando de 5-4, incluyendo 1 cuadrangular, 4 carreras empujadas, 2 anotadas y un golpeado ante su ex equipo.

La franquicia del canalero de 29 años fabricó una carrera en el tercero, una en el quinto, cuatro en el séptimo y seis en el octavo para liquidar el compromiso.

El bombazo de Allen Córdoba en la serie del Rey

El cuadrangular del ex Grandes Ligas llegó en la baja del quinto capítulo ante un cambio de velocidad de 89 mph del lanzador derecho Zac Grotz.

En la actual temporada, Córdoba batea para .352, producto de 108 hits en 307 turnos al bate, 6 jonrones, 39 producidas, 76 anotadas, 36 bases por bolas, 41 ponches y 48 bases robadas.

Con esta victoria, los Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) lideran la Serie del Rey 2-0