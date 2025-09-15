Allen Córdoba y los Diablos Rojos del México se coronan campeones en la LMB

Los Diablos Rojos del México con el panameño Allen Córdoba siendo figura , se coronaron campeones de la temporada del Centenario de la Liga Mexicana de Beisbol. J osé Marmolejos se voló la barda en respaldo a la serpentina de Efraín Contreras y el bullpen escarlata bajó la cortina desde la quinta entrada para el triunfo de los Diablos Rojos del México 7-3 sobre los Charros de Jalisco para ganar 4-0 la Serie del Rey 2025 presentada por G500.

Los Diablos Rojos se adelantaron con dos carreras en la primera entrada ante el abridor Charro Eduardo Vera. Carlos Sepúlveda y Allen Córdoba recibieron base por bolas. Un out después, Julián Ornelas produjo la carrera de la quiniela con sencillo. Después José Marmolejos conectó un elevado de foul al campo corto que se convirtió en doble play, pero que Allen Córdoba aprovechó antes para anotar.

En la tercera, los Diablos Rojos volvieron al abordaje. Rio Ruiz conectó un infieldhit y en la misma jugada José Pirela aprovechó un error de lanzador Eduardo Vera para timbrar la tercera rayita. Allen Córdoba llegó después con un doble para mandar al plato a Juan Carlos Gamboa y a Carlos Sepúlveda, pizarra 5-0 a favor de los Pingos.

Efraín Contreras inició el juego en el centro del diamante por los Diablos Rojos y lució por espacio de cinco entradas en blanco de sólo dos imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a seis. Los Charros lo amenazaron con dos a bordo con un out, pero Contreras salió del lío ponchando a Willie Calhoun y a Mateo Gil.

José Marmolejos conectó un cuadrangular de dos carreras en la apertura del quinto capítulo para aumentar la delantera escarlata a 7-0, mientras que los Charros descontaron con tres carreras en el octavo rollo con sencillo productor de una carrera de Willie Calhoun y dos más con un jonrón de Dwight Smith.

Pese a permitir el vuelacercas de Smith, Tomohiro Anraku retiró la novena entrada en cuatro bateadores con un ponche para entregarle al México el cuarto bicampeonato de su historia.

Actuación de Allen Córdoba en el juego 4

El ex Grandes Ligas panameño conectó un doblete en tres turnos, remolcó dos carreras, anotó una, recibió un pasaporte y se ponchó en dos ocasiones para dejar su promedio en .329.

FUENTE: LIGA MEXICANA DE BÉISBOL