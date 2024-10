Béisbol Mayor 2025: Veragüense Erick Mordock jugaría nuevamente con las Harpías

"Por ahora no he firmado el contrato, pero la presidenta de la liga darienita (Nadine González) me contactó desde julio con el objetivo de reunirme con ella y darme las pautas para volver a jugar con ellos en la temporada 2025", señaló Erick para RPC Deportes.

"Yigu" ya vistió los colores de las Harpías en la campaña 2024, teniendo una actuación destacada a la ofensiva y defensivamente.

Actualmente, Mordock se encuentra trabajando con el equipo juvenil de Darién como asistente.

"Con la juvenil de Darién no llegue a un acuerdo ya que el mánager Maldonado habló conmigo y me dijo que él necesitaba que yo me enfocara en la temporada de Béisbol Mayor 2025, así que por ahora solo estoy como apoyo ( asistente)", explicó.

Su hermano José Mordock, estará vistiendo la camiseta de Chiriquí en el 2025.

¿Por qué no jugará con Veraguas en el Béisbol Mayor 2025?

"Con Veraguas me comuniqué para esas fechas también ( julio , agosto , septiembre ), pero no me daban respuestas concretas para una comodidad económica y jugar béisbol para la provincia", destacó el pelotero.

Mordock también reveló que jugará la temporada 2024-2025 de PROBEIS con los Atlánticos de Bocas del toro y Colón, torneo que iniciará el próximo 29 de noviembre.