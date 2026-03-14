Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy sábado 14 de marzo

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa este sábado 14 de marzo con seis partidos programados en distintos estadios del país, correspondientes a la segunda jornada del torneo.
Herrera vs Panamá Este – Estadio Rod Carew (2:00 p.m.)
Chiriquí Occidente vs Panamá Metro – Estadio Rod Carew (7:00 p.m.)
Bocas del Toro vs Colón – Estadio Roberto Mariano Bula (7:00 p.m.)
Chiriquí vs Darién – Estadio de Metetí (7:00 p.m.)
Los Santos vs Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera (7:00 p.m.)
Veraguas vs Coclé – Estadio Remón Cantera (7:00 p.m.)