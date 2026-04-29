 ¿Quién será el nuevo entrenador del Real Madrid en el reemplazo de Álvaro Arbeloa?

Finiquitada salvo sorpresa la etapa de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid , comienza la carrera por conocer el nombre de quién será el próximo técnico del banquillo blanco, necesitado de un perfil que recupere el terreno perdido de un club que no puede permitirse sumar una tercera temporada sin títulos.

El entrenador que más aparece entre los candidatos es José Mourinho, actual técnico del Benfica. Genera división. Tanto atracción, como rechazo. No hay duda de que dejó huella en las tres temporadas en las que estuvo al frente del Real Madrid (2010/11-2012/13). Ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Pero, sobre todo, devolvió la competitividad al conjunto blanco en la Liga de Campeones con tres semifinales seguidas cuando acumulaba seis cursos sin pasar de octavos de final.

Klopp, el eterno candidato

Cuando una crisis se avecina en el Real Madrid, el nombre de Jürgen Klopp siempre aparece en la lista de candidatos. Nunca cuadraron los tiempos y, ahora, el técnico alemán, después de salir del Liverpool, parece enfocado a otros menesteres ajenos a los banquillos. Desde enero de 2025 es el Director Global de Fútbol de Red Bull, supervisa la red internacional de clubes de la empresa (Salzburgo y Leipzig, entre otros) y no parece por la labor de abandonar el cargo.

Pochettino y Scaloni, deseados y atados por el Mundial

Mauricio Pochettino y Lionel Scaloni tienen cualidades similares y problemas parecidos para fichar por el Real Madrid. Los dos preparadores argentinos tienen un currículum solvente y están más que preparados para dirigir al Real Madrid. Sin embargo, ambos tienen un habdicap: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará entre junio y julio de este verano.

Massimiliano Allegri... ¿Un tren que ya pasó?

Otro de los nombres habituales en las listas de entrenadores que casi siempre aparecen en momentos críticos del Real Madrid es el de Massimiliano Allegri. El actual técnico del Milan, a sus 58 años, estuvo cerca de firmar con el club blanco. Sobre todo, en 2021, cuando, como él mismo reconoció, dijo 'no' a Florentino Pérez: "Digamos que sí, estuve muy cerca. Quiero darle las gracias al presidente por la oportunidad que me ofreció, pero elegí a la Juve porque me dio muchos, es un equipo divertido de entrenar, joven y que puede crecer.