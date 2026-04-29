Champions League: Atlético de Madrid y Arsenal definirán todo en la vuelta

Champions League: Atlético de Madrid y Arsenal definirán todo en la semis de vuelta

El conjunto del Atlético de Madrid rescató un empate de local 1-1 frente el Arsenal en la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2025-2026.

El delantero sueco Viktor Gyökeres abrió el marcador al minuto 45' desde el punto penal, mientras que el argentino Julián Álvarez igualó las acciones también de penalti al 56', luego de una mano dentro del área.

Al 63', los "Colchoneros" estuvieron cerca de anotar el segundo tanto con un remate de pierna izquierda de Antoine Grizemann que pegó en el poste, pero tras esa jugada ninguno de los dos clubes logró romper la igualdad en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta de la Champions League?

El club español y el club inglés se verán las caras nuevamente el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium desde las 2:00 p.m.

Antes de medirse en la vuelta, los "Gunners" enfrentarán al Fulham en la Premier League (sábado 2 de mayo) y los "Rojiblancos" al Valencia el mismo día.