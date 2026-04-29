Béisbol Mayor 2026: Chiriquí vs Bocas del Toro, EN VIVO Juego 5 de las Finales

Chiriquí se mide a Bocas del Toro en el Juego 5 de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 desde el Estacio Nacional Rod Carew.
4ta entrada, parte alta
Continua el duelo de pitcheo, con Pedro Torres sacando otro gran cero en el partido.
Baja del tercer inning
Darío Agrazal Jr mantiene su dominio.
Amenaza grande, pero salió del problema Torres en la alta del 3 episodio
Chiriquí deja las bases llenas y Pedro Torres terminó ponchando a Jonathan Saavedra.
Baja del 2 episodio
Bocas del Toro pegó par de imparables, pero Agrazal Jr cerró bien la entrada para otro cero en la pizarra.
Alta del 2 episodio
Volvió amenazar Chiriquí, pero no pudo anotar y dejan otro corredor en circulación.
Dominio de Agrazal Jr en la baja del 1 inning
El derecho coclesano al servicio de Chiriquí saca la entrada en 1,2 y 3 rapidamente.
Alta del 1 episodio
Chiriquí amenazó, pero Pedro Torres terminó controlando la situación de gran manera para sacar un cero.
Arrancó el partido
¡PLAY BALL! Inicia el quinto partido de la final del Béisbol Mayor 2026 entre Chiriquí y Bocas del ToroEstamos en vivo por RPC#BeisRPC pic.twitter.com/YiTkw62N0W— Deportes RPC (@deportes_rpc) April 30, 2026
En vivo el Juego 5 de las Finales
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Listo el equipo chiricano
- Jhony Santos CF
- Jeffer Patiño 3B
- Erasmo Caballero R
- Xavier Quiroz 1B
- Jonathan Saavedra DH
- Iraj Serrano RF
- Ariel Serrano LF
- Luis Jordan 2B
- Jorge Rodríguez SS
Lanzador abridor: Darío Agrazal Jr
Alineación de Bocas del Toro
- Héctor Rayo SS
- Jonathan Mendoza RF
- Melvin Novoa R
- Carlos Sánchez 1B
- Joshwan Wright DH
- Edward Tolo 2B
- Yeremy Lezcano 3B
- Carlos Cortes LF
- Jael Escobar CF
Lanzador abridor: Pedro Torres
El último duelo
Cuando se vieron por última vez, Chiriquí ganó el duelo con un gran Erasmo Caballero, que con su imparable en el noveno episodio acabó el partido, para meterse en juego con su victoria número 1 de la serie.