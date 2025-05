Campeonato Nacional de béisbol U12: Revelan calendario para la "Súper Ronda"

image.png

¿Cuándo inicia la "Súper Ronda" del Campeonato Nacional de Béisbol U12?

La Súper Ronda inicia , jueves, con los partidos Coclé ante Los Santos en el MVP 1 desde las 9:00 a.m., Oeste ante Metro en el MVP 2 a las 9:00 a.m. y 15 minutos después de acabar alguno de los 2 juegos se miden Este vs Colón a las 11:30 a.m.