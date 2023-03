Clásico Mundial 2023: Grandes Ligas Christian Bethancourt enfocado en competir

Christian Bethancourt dijo que el ambiente con los muchachos es positivo y esto ayuda para la competencia.

"Siempre es bueno ver a los muchachos, el ambiente que es ameno, el grupo está bien, positivo y daremos una buena preparación".

Sobre los rivales de la selección de Panamá en el Clásico Mundial 2023 señaló que son fuertes, pero que eso no lo hace menos y van a luchar en cada duelo.

"Tenemos rivales como Holanda, Cuba, que han hecho excelente participaciones, pero nosotros no tenemos que sentirnos menos y se lo he dicho a los muchachos, no vinimos a participar, sino a competir y a dejarlo todo en cada juego".

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1632014662253281281 ¡A pelear cada juego!





El Grandes Ligas panameño cree que es pieza clave en su equipo gracias al liderazgo que ha podido tener con la selección de Panamá.

"Somos bastantes líderes, algunos no quiere tomar la batuta y opinar y decir, pero a mi me gusta que me escuchen y con ayuda de los de más experiencia también".