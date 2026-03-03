Clásico Mundial Béisbol -  3 de marzo de 2026 - 12:18

Clásico Mundial 2026: Andrea Barrios, la encargada de cantar el himno de Panamá vs Yankees

La ocueña Andrea Barrios entonará las notas del himno nacional de Panamá en el partido ante los Yankees, como preparación al Clásico Mundial 2026.

Clásico Mundial 2026: Andrea Barrios

Clásico Mundial 2026: Andrea Barrios, la encargada de cantar el himno de Panamá vs Yankees

FOTO: SAMID BOTELLO

Andrea Barrios, la panameña nacida en Ocú, será la encargada de cantar el Himno Nacional de nuestro país previo al inicio del partido entre Panamá vs Yankees de Nueva York en el George Steinbrenner Field, como preparación para el Clásico Mundial 2026.

"El corazón se me quiere salir, cantar el himno nacional de Panamá es el honor más grande que me han dado", dijo Andrea previo a su presentación.

La ocueña tiene una gran responsabilidad a sus 23 años, donde tendrá la oportunidad de cantar el himno con su padre presente en las gradas.

PANAMÁ VS YANKEES DE NUEVA YORK: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR PARTIDO DE EXHIBICIÓN

  • Fecha: Martes, 3 de marzo de 2026
  • Hora: 1:05 pm
  • Lugar: George M. Steinbrenner Field
  • Dónde seguir: Redes sociales de RPC Deportes

En esta nota:
Seguir leyendo

Edmundo Sosa se siente preparado para el Clásico Mundial 2026

Clásico Mundial 2026: "Es uno de los mejores equipos que se ha visto de Panamá", Jaime Barría

Clásico Mundial 2026: "Dejar a Panamá en alto para hacer historia en el torneo", Leonardo Jiménez

Recomendadas

Últimas noticias