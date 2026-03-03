Clásico Mundial 2026: Andrea Barrios, la encargada de cantar el himno de Panamá vs Yankees

Andrea Barrios, la panameña nacida en Ocú, será la encargada de cantar el Himno Nacional de nuestro país previo al inicio del partido entre Panamá vs Yankees de Nueva York en el George Steinbrenner Field, como preparación para el Clásico Mundial 2026.
La ocueña tiene una gran responsabilidad a sus 23 años, donde tendrá la oportunidad de cantar el himno con su padre presente en las gradas.
PANAMÁ VS YANKEES DE NUEVA YORK: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR PARTIDO DE EXHIBICIÓN
- Fecha: Martes, 3 de marzo de 2026
- Hora: 1:05 pm
- Lugar: George M. Steinbrenner Field
- Dónde seguir: Redes sociales de RPC Deportes