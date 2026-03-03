Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el tendón de la corva con Al Nassr

El Al Nassr saudí confirmó este martes una lesión en el tendón de la corva del delantero portugués Cristiano Ronaldo , principal estrella del equipo.

El delantero fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de fallar un penalti en el minuto 12.

Tras el duelo, el entrenador del equipo, el también portugués Jorge Jesús, explicó que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sustituirle por precaución.

Cristiano Ronaldo baja por lesión

Ahora, los servicios médicos del club confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación. "El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó el Al-Nassr en su cuenta en la red social 'X'.

A sus 41 años, Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la deseada cifra de los 1.000. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, se daba por segura de cara al Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Ahora, su evolución marcará su disponibilidad con el Al-Nassr y con la selección de Portugal en los próximos días.