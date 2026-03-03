Edmundo Sosa se siente preparado para el Clásico Mundial 2026

El pelotero panameño Edmundo Sosa dio declaraciones a la prensa previo al partido amistoso ante los Yankees de Nueva York en el fogueo pensando en el Clásico Mundial 2026 que inicia este viernes.

Edmundo Sosa enfrentará a Fried y dejó claro que sabe que es muy buen lanzador, sin embargo confía que el equipo panameño tiene buena ofensiva y bateo oportuno..

"Alguno de los muchachos se han enfrentado a él, sus lanzamientos, no lo he enfrentado personalmente, dicen que es buen lanzador pero nosotros también somos bueno bateadores, tenemos que competir, estamos tranquilo y tendremos el momento de encararlo de mejor manera".

Edmundo Sosa preparándose para el Clásico Mundial

"La verdad contentos en Tampa para la preparación de lo que se viene en Puerto Rico, el grupo está enfocado, está unido y nos tomaremos las cosas con seriedad para ese primer partido ante Cuba, vamos hacer lo que sabemos que es divertirnos".

El jugador de los Phillies buscará este triunfo para tomar confianza de lo que vendrá el 6 de marzo.

"A jugar 27 outs y salir con la victoria y poner Patria en el dogout para cuando termine el juego".